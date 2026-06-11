Plan 1.000: millonaria adjudicación de Itaipú a varias ONG con obras inconclusas

Siguen surgiendo cuestionamientos sobre los US$ 100 millones que Itaipú Binacional prevé destinar al “Plan 1.000”, de los cuales ya adjudicó la primera etapa a través de 15 convenios con organizaciones no gubernamentales (ONG), por unos US$ 68 millones.

Hasta ahora, la binacional sigue sin transparentar los criterios de selección de estas organizaciones, los tramos y alcances de las obras, así como su nivel de ejecución.

Estas obras, impulsadas por la administración de Justo Zacarías Irún en convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, ya fueron utilizadas con fines proselitistas en el marco de las elecciones municipales, según denuncias. Además, en algunos casos presentan serios problemas de ejecución.

En este contexto, pobladores del barrio San José Obrero, Zona Norte de la ciudad de Ayolas (Misiones), expresaron su malestar por la paralización de obras de empedrado financiadas por Itaipú a través del programa “Plan 1.000”. El proyecto es ejecutado por la firma Familiar SRL, representada por Jorge Olmedo.

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Los residentes denunciaron que se encuentran prácticamente aislados debido a la paralización de los trabajos en las calles internas del barrio. Incluso señalaron que una mujer embarazada atravesó serias dificultades para ser trasladada al Hospital Integrado de Ayolas al momento de dar a luz.

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ONG que debía contratar las obras en Misiones

Las obras de empedrado en el departamento de Misiones debían ser contratadas por la ONG ODEINCO (Organización de Desarrollo Integral Comunitario), entidad sin fines de lucro con sede en San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, de acuerdo con la lista de organizaciones adjudicadas por la binacional sin transparencia.

Para la implementación de la primera etapa, Itaipú suscribió 15 convenios —ocho para asfaltado y siete para empedrado— con distintas ONG, las cuales, mediante sus propios reglamentos y al margen de la Ley de Contrataciones Públicas, realizaron los llamados para la elaboración de proyectos ejecutivos, la contratación de empresas constructoras y la fiscalización de las obras, según datos oficiales.

Hasta ahora la binacional no transparentó el mecanismo utilizado para seleccionar a estas organizaciones, ni el alcance específico de las obras ni los tramos a ser intervenidos. Esto ocurrió en coincidencia con el calendario electoral, que incluyó internas partidarias el domingo último y elecciones municipales previstas para octubre este año. Diversos sectores cuestionan que las obras hayan sido utilizadas para favorecer campañas de candidatos del Partido Colorado.

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Primera etapa con inversión de casi US$ 68 millones

Según datos de la Superintendencia de Obras de Itaipú, en esta primera etapa la inversión en pavimentación tipo asfalto sobre empedrado asciende a unos US$ 37 millones, con una meta de aproximadamente 305 kilómetros.

Por su parte, la inversión en empedrados alcanza otros US$ 30,6 millones, con una proyección de 324,7 kilómetros. En conjunto, ambas modalidades suman una inversión cercana a US$ 68 millones. Nada se sabe del remanente para ejecutar las totalidad de los US$ 100 millones previstos.

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La ejecución se realiza en coordinación con gobernaciones y municipalidades, priorizando distritos con mayores necesidades de infraestructura básica, con alcance en 263 municipios de los 17 departamentos del país.

El Gobierno de Santiago Peña viene ejecutando millonarios contratos a través de Itaipú Binacional y de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY) para proyectos que incluyen rutas, hospitales y puestos de carga para buses eléctricos, entre otros. Estos esquemas han sido cuestionados por la falta de controles y transparencia en los procesos de contratación y ejecución.