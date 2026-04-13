Negociado electoralista en Itaipú: ONG de “Navidad para todos” ahora ejecutará obras viales

Siguen surgiendo cuestionamientos en torno a los US$ 100 millones que Itaipú Binacional destinará al “Plan 1.000” de pavimentación urbana. La hidroeléctrica otorgó a distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) la ejecución de la primera etapa por un monto cercano a los US$ 68 millones, sin transparentar los criterios de selección, los tramos a intervenir ni el alcance de las obras.

Estas concesiones coinciden con el calendario electoral de las municipales, previstas para junio y octubre. Las obras impulsadas por la administración de Justo Zacarías, en convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, estarían siendo utilizadas con intenciones proselitistas por parte del Partido Colorado.

Para la implementación de esta primera etapa, la binacional suscribió 15 convenios —ocho para asfaltado y siete para empedrado— con diferentes ONG, las que, mediante sus propios reglamentos, realizaron los llamados para la elaboración de los proyectos ejecutivos, la contratación de empresas constructoras (en lotes, cuando corresponde) y la fiscalización de las obras, según datos oficiales.

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ONG de “Navidad para Todos” aparece nuevamente en la lista

Uno de los puntos que llamó la atención es que en la lista de Itaipú, para ejecutar las obras viales, una vez más aparece el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO), que estará a cargo de la ejecución de obras de pavimentación asfáltica en Asunción y Central, además de empedrados en Presidente Hayes, Boquerón y Amambay.

La organización sin fines de lucro es presidida por Manuel Benítez Codas; su directora ejecutiva es Ofelia Yegros y la gerente de evaluación es Laura Espínola. Esta ONG ya había ejecutado el proyecto “Navidad para Todos: Celebración de nuestras tradiciones”, financiado por Itaipú con US$ 850.000 el año pasado, que desató indignación en su momento debido a que ese monto equivalía, por ejemplo, a varios años de alimentación para el Ineram.

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Hasta ahora, la binacional no precisó cuánto se invertirá específicamente en los departamentos a cargo de CEAMSO. Sin embargo, son zonas que han sido ampliamente promocionadas por el MOPC, como las obras en Villa Hayes, área de influencia del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez. La ministra Claudia Centurión incluso recorrió la zona en compañía del legislador.

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El titular del Congreso y sus aliados fueron, además, quienes impulsaron una ley contra ONG críticas al Gobierno o financiadas por organismos de Estados Unidos. Sin embargo, nada mencionan cuando se trata de despilfarros de la binacional.

El convenio del “Plan 1.000″

Hace más de un año, Itaipú Binacional y el MOPC firmaron un convenio de cooperación para financiar la pavimentación de 1.000 kilómetros de caminos urbanos en todo el país, denominado “Plan 1.000”.

Mediante este acuerdo, la binacional debía ejecutar las obras, con una inversión de US$ 100 millones en siete regiones estratégicas, con apoyo del MOPC, abarcando 263 municipios. El proyecto contempla diversas técnicas constructivas, como empedrados, adoquinados, pavimento rígido urbano y hormigón.

Según datos de la Superintendencia de Obras de Itaipú, en esta primera etapa la inversión en pavimentación tipo asfalto sobre empedrado asciende a unos US$ 37 millones, con una meta de aproximadamente 305 kilómetros.

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A su vez, la inversión en empedrados alcanza otros US$ 30,6 millones, con una proyección de 324,7 kilómetros, sumando así un total cercano a los US$ 68 millones.

Además de las obras concedidas a CEAMSO, el asfaltado en ciudades de Caaguazú y Canindeyú, así como en Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, fueron adjudicados a la organización Nuevo Horizonte. En Alto Paraná, las obras estarán a cargo de la Fundación Ysapy.

La lista continúa con la Organización de Desarrollo Integral Comunitario (ODEINCO), para Cordillera y Guairá; Gestión de Desarrollo Social (GEDES), para San Pedro, Concepción y Amambay; y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), para Caazapá, Itapúa, Misiones y Paraguarí.

En cuanto a las obras de empedrado, se firmaron convenios —además de CEAMSO— con la Fundación Ysapy, para Cordillera y Paraguarí; GEDES, para Caaguazú, Caazapá y Guairá; OEI, para Asunción y Central; ODEINCO, para Itapúa, Ñeembucú, Misiones, San Pedro, Concepción y Amambay; y CODELESTE, para Alto Paraná y Canindeyú.