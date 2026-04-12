¿Negociado electoralista vía Itaipú? Sin transparencia, 15 ONG ejecutarán obras viales por US$ 68 millones

Hace más de un año, la Itaipú Binacional, dirigida por Justo Zacarías Irún, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, firmaron un convenio de cooperación para financiar la pavimentación de 1.000 km de caminos urbanos en todo el país, denominado “Plan 1.000”.

Mediante este acuerdo, la binacional debía ejecutar estas obras con una inversión de US$ 100 millones, en siete regiones estratégicas del país, con apoyo del MOPC, abarcando 263 municipios. El proyecto contemplaba diversas técnicas constructivas, como empedrados, adoquinados, pavimento rígido urbano y hormigón.

Para la implementación de la primera etapa, la binacional suscribió 15 convenios —8 para asfaltado y 7 para empedrado— con diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG), que, mediante sus propios reglamentos, realizaron los llamados para la elaboración de proyectos ejecutivos, la contratación de empresas constructoras (en lotes, en caso de ser necesario) y la fiscalización de obras, de acuerdo con datos oficiales.

Sin embargo, no se transparentó el mecanismo de selección de estas organizaciones, ni el alcance específico de las obras ni los tramos que serán intervenidos. Esto ocurre en coincidencia con el calendario electoral, con internas y elecciones municipales previstas para junio y octubre de este año. Todo apunta a que las obtras ejecutadas serán funcionales a las campañas de candidatos del Partido Colorado.

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Primera etapa con inversión de US$ casi 68 millones

Según datos de la Superintendencia de Obras de la binacional, en esta primera etapa la inversión en pavimentación tipo asfalto sobre empedrado asciende a unos US$ 37 millones, con una meta de aproximadamente 305 kilómetros. A su vez, la inversión en empedrados alcanza otros US$ 30,6 millones, con una proyección de 324,7 kilómetros, sumando asíu un total de casi US$ 68 millones.

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Para las obras de asfaltado en Asunción y Central se firmó convenio con el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO); para Caaguazú y Canindeyú, con Nuevo Horizonte; para Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, también con Nuevo Horizonte; y para Alto Paraná, con la Fundación Ysapy.

La lista continúa con la Organización de Desarrollo Integral Comunitario (ODEINCO) para Cordillera y Guairá; Gestión de Desarrollo Social (GEDES) para San Pedro, Concepción y Amambay; y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para Caazapá, Itapúa, Misiones y Paraguarí.

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En cuanto a las obras de empedrado, se firmaron convenios con CEAMSO para Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay; Fundación Ysapy para Cordillera y Paraguarí; GEDES para Caaguazú, Caazapá y Guairá; OEI para Asunción y Central; ODEINCO para Itapúa, Ñeembucú, Misiones, San Pedro, Concepción y Amambay; y CODELESTE para Alto Paraná y Canindeyú.

“El Plan 1.000 es una estrategia de desarrollo vial que contempla la pavimentación de caminos urbanos y rurales en zonas estratégicas del país. El proyecto promete no solo mejorar la conectividad vial, sino también dinamizar la economía y reducir desigualdades territoriales”, destacó la binacional, sin dar explicaciones sobre los criterios de selección de las ONG.

Asimismo, señaló que la ejecución se realiza en coordinación con gobernaciones y municipalidades, priorizando distritos con mayores necesidades de infraestructura básica, con un alcance de 263 municipios en los 17 departamentos del país.

El Gobierno de Santiago Peña viene ejecutando millonarios contratos a través de Itaipú Binacional y la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, en proyectos que incluyen rutas, hospitales y puestos de carga para buses eléctricos, entre otros, bajo esquemas que han sido cuestionados por la falta de controles y transparencia.