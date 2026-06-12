Paraguay duplicó años de estudio, pero no alcanza trayectoria educativa completa

Uno de los cambios más notorios se observa en la reducción de la población de 5 y más años sin ningún nivel educativo. En 1982, el 10,4% se encontraba en esta condición, mientras que al último Censo Nacional de Población y Viviendas el indicador bajó a 3,1%. La caída refleja una expansión del

acceso inicial al sistema educativo y una mayor cobertura territorial e institucional. También disminuyó la proporción de personas con educación primaria de 1º y 2º ciclo, que pasó de 68,5% en 1982 a 32,3% en 2022. Este dato es positivo porque indica que una menor parte de la población queda concentrada solo en los primeros años de formación.

Al mismo tiempo, los niveles más altos ganaron participación. La educación secundaria pasó de 6,8% en 1982 a 22,6% en 2022, mientras que la educación terciaria, universitaria y no universitaria, aumentó de 2,6% a 17,7% en el mismo periodo, avance que es relevante desde una mirada económica, ya que una mayor acumulación de capital humano suele vincularse con mejores oportunidades laborales, mayor productividad y más capacidad de adaptación tecnológica. En un país que busca diversificar su estructura productiva, elevar el nivel educativo de la población resulta clave para acompañar sectores con mayor valor agregado.

Otro indicador favorable es el promedio de años de estudio de la población de 15 y más años. En 1982 era de 5,2 años y en 2022 alcanzó 9,8 años. Es decir, Paraguay prácticamente duplicó el tiempo promedio de formación de su población adulta. No obstante, el dato también revela una limitación: 9,8 años de estudio todavía ubican al promedio nacional por debajo de una trayectoria educativa completa de educación media. En términos económicos, esto puede limitar la inserción laboral formal, la capacitación técnica y el acceso a empleos de mayor productividad.

La asistencia escolar también evidencia avances importantes. En la población de 6 a 14 años, la tasa pasó de 81,6% en 1982 a 97,6% en 2022. El resultado muestra que el acceso a la educación básica se encuentra prácticamente universalizado. Sin embargo, el principal punto crítico aparece en el grupo de 15 a 17 años, donde la asistencia aumentó de 36,8% a 89,4%, pero aún queda una proporción de adolescentes fuera del sistema. Esta etapa es decisiva, ya que coincide con la educación media, la transición hacia la formación técnica o universitaria y la preparación para el mercado laboral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un dato especialmente relevante es la reducción de la población de 15 y más años que tiene menos del segundo grado aprobado. En 1982, este grupo representaba el 21,2%; para 2022 bajó a 4,7%. La mejora es clara y habla de un progreso importante en alfabetización y escolaridad mínima. Aun así, desde una perspectiva crítica, el desafío ya no se limita solo a que la población ingrese al sistema educativo, sino a que permanezca, aprenda y complete trayectorias con competencias suficientes.

Por tanto, la lectura de estos datos debe ser equilibrada. Paraguay avanzó en cobertura, redujo el rezago educativo básico y elevó la participación de los niveles secundario y terciario. Pero el país todavía enfrenta el reto de convertir esos avances cuantitativos en mejoras cualitativas. La asistencia escolar alta no garantiza aprendizajes adecuados, y más años de estudio no siempre se traducen en capacidades alineadas con las demandas del mercado laboral.

En este contexto, los próximos ajustes deberían concentrarse en fortalecer la calidad educativa, reducir la deserción en la adolescencia, ampliar la educación técnica, mejorar la formación docente y vincular mejor la oferta educativa con las necesidades productivas del país. La evolución de las últimas cuatro décadas confirma que Paraguay logró ampliar el acceso, pero también muestra que el nuevo desafío es elevar la calidad, la pertinencia y la eficiencia del sistema educativo.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones