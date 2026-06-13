Economía
13 de junio de 2026 a la - 15:23

“Feriado paga doble”, recuerda el Ministerio de Trabajo

Cajera de supermercado
El Ministerio de Trabajo recordó que los obreros tienen la obligación de exigir el pago doble en el feriado. Михаил Руденко

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) recordó que los trabajadores que prestaron servicios durante el feriado nacional del 12 de junio tienen derecho a percibir una remuneración doble por la jornada laboral realizada. Además, recuerdan el número en el cual se puede reportar la falta de pagos.

Por ABC Color

De acuerdo con el artículo 234 del Código del Trabajo, las personas que trabajan durante los feriados nacionales deben recibir un recargo del 100% sobre su salario habitual. Esto significa que la jornada desarrollada durante esa fecha debe ser abonada al doble de lo que corresponde en un día normal.

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El Ministerio de Trabajo hizo énfasis en que esta compensación económica es obligatoria y debe pagarse en dinero, por lo que no puede ser reemplazada por un día de descanso compensatorio ni por otro tipo de beneficio.

Dónde reportar irregularidades

Asimismo, la institución instó a los empleados a verificar que se cumpla este derecho y recordó que quienes no reciban el pago correspondiente pueden presentar una denuncia a través del WhatsApp habilitado para reclamos laborales: (0993) 308 100.

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