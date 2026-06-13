“Feriado paga doble”, recuerda el Ministerio de Trabajo

De acuerdo con el artículo 234 del Código del Trabajo, las personas que trabajan durante los feriados nacionales deben recibir un recargo del 100% sobre su salario habitual. Esto significa que la jornada desarrollada durante esa fecha debe ser abonada al doble de lo que corresponde en un día normal.

Lea más: La baja productividad laboral condiciona el crecimiento de los salarios, sostiene economista

El Ministerio de Trabajo hizo énfasis en que esta compensación económica es obligatoria y debe pagarse en dinero, por lo que no puede ser reemplazada por un día de descanso compensatorio ni por otro tipo de beneficio.

Dónde reportar irregularidades

Asimismo, la institución instó a los empleados a verificar que se cumpla este derecho y recordó que quienes no reciban el pago correspondiente pueden presentar una denuncia a través del WhatsApp habilitado para reclamos laborales: (0993) 308 100.

Lea más: Redes sociales como currículum: qué observan hoy las empresas antes de contratar