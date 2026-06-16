Atome: cuestionan que firma de hidrógeno verde tiene “cero ejecución” desde 2021

El director de la empresa Penguin, Bruno Vaccotti, también salió al paso en esta controversia que sacude al ámbito empresarial y energético local. A través de un pormenorizado recuento, el referente cuestionó el relato de Atome, que amaga con retirar su proyecto de US$ 665 millones de nuestro país, argumentando falta de condiciones.

Según los datos expuestos por Vaccotti en su cuenta de X @peztresojos, Atome se instaló en el país en 2021. Para el año 2022, firmó un contrato de compra de energía (PPA) por 60 MW, potencia que a finales de ese mismo año se duplicó. Ya en 2023, la firma aseguraba contractualmente 145 MW, pero la realidad en el terreno fue radicalmente distinta.

“La verdadera historia es que Atome nunca vino. Empezó a exigir y poner condiciones sin bilateralidad: dos veces se les expandió la potencia del PPA, de todas maneras no instalaron ni una subestación de isopor", fustigó Vaccotti de manera categórica sobre el nulo avance físico de la multinacional.

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El intento de torcer el brazo a la ANDE con un decreto

El conflicto escaló cuando la empresa intentó, mediante el decreto N.° 5307 del Poder Ejecutivo, asegurar beneficios tarifarios que la ANDE no estuvo dispuesta a ceder en detrimento de los recursos del Estado. Al no lograr ventajas excepcionales frente al resto de las industrias, iniciaron las advertencias de retiro.

“No logran torcer la voluntad de la ANDE con un decreto y ahora amenazan con irse. No es una tragedia que se vaya una empresa que, en realidad, nunca vino", sentenció el empresario de la criptominería, evidenciando el malestar del sector ante las presiones corporativas de firmas que no muestran obras reales.

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Mientras Atome dilataba sus inversiones, el panorama local de consumo real avanzó, destaca. Vaccotti contrastó que, desde las primeras promesas de la multinacional hasta hoy, se instalaron unos 950 MW de Data Centers en diferentes puntos del país, logrando recuperar la energía que anteriormente se “fugaba” al Brasil.

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Industrias reales sostienen el 60% de los ingresos de la estatal

El crecimiento del sector industrial real implicó además la construcción de más de siete subestaciones privadas, las cuales hoy contribuyen directamente a la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en paralelo con las inversiones públicas, como la Subestación Valenzuela de la ANDE, resaltó.

“Estas nuevas industrias ya instaladas representan el 60% de los ingresos de la ANDE. Todas empezaron a operar mientras ATOME seguía cambiando las filminas de su presentación", apuntó de forma tajante el director de Penguin.

La coyuntura local de Atome coincide con un retroceso global de los megaproyectos de amoníaco e hidrógeno limpio, liderados por Yara, la empresa noruega de fertilizantes que supuestamente comprará el 100% de la producción de la planta en Villeta. En los últimos 18 meses, este sector sufrió duros reveses financieros internacionales que exponen la altísima volatilidad de estos planes.

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Entre los antecedentes se encuentra el Proyecto de Amoníaco Azul en la Costa del Golfo de EE.UU., planificado junto a BASF para producir 1,2 millones de toneladas anuales, el cual fue cancelado definitivamente en agosto de 2025 por falta de retornos financieros claros y debilidad regulatoria, contó Vaccotti.

Asimismo, a fines de 2024, la firma archivó sus proyectos de plantas de hidrógeno verde en Europa (específicamente en Noruega y Países Bajos) debido a que la economía de producción local resultó inviable, obligando a reevaluar todo su portafolio ante los vaivenes de los aranceles de carbono globales.

Desarrollo con “barro en los zapatos”

La polémica sigue abierta y sin una definición absoluta por parte del Gobierno ni de Atome, pero el debate instaló la necesidad de priorizar a los capitales que invierten y no a la especulación financiera de las firmas que condicionan al Estado.

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“Un país en vías de desarrollo crece con barro en los zapatos y trabajo, generando puentes para que todos, en conjunto, podamos transformar la matriz económica del país. Que se siga dando lugar a la gente que hace, a la que transforma realidades”, concluyó Vaccotti.