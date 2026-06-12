Cuestionan decisiones de Peña por intentar privilegiar a empresas que generan 433 veces menos empleo

Basándose en datos oficiales de la ANDE y el Instituto de Previsión Social (IPS), el Ing. Ricardo Canese demostró que las firmas nacionales generan 433 veces más mano de obra por megavatio (MW) que las extranjeras que el gobierno intenta beneficiar, utilizando una analogía futbolística para calificar la gestión pública actual como “una burla”.

Para el ingeniero Canese, las decisiones tomadas desde el Poder Ejecutivo carecen de toda lógica técnica y económica si se comparan con la seriedad con la que se maneja el deporte rey en el país.

“El técnico de todo equipo de fútbol del país –más aún si es la selección nacional– jamás premiaría al delantero que apenas convierte un gol en todo un año y deja en el banquillo de suplentes a quien convierte más de 100 goles por año”, comparó el especialista.

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El analista político y energético puntualizó de manera tajante: “Es que en fútbol somos serios. Un técnico jamás cometerá un error así, de poner de titular —de privilegiar— a quien es incapaz de meter goles. Santiago Peña, en cambio, toma peores decisiones y algunos incondicionales o interesados le aplauden".

De acuerdo con el análisis de los informes remitidos al Congreso Nacional, las industrias electrointensivas apenas generan 1,58 empleos permanentes por MW. Con una contratación que escaló a 943,9 MW a inicios de 2026, esto equivale a apenas 1.491 puestos de trabajo en unas 50 firmas de este tipo.

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En contrapartida, el resto de las empresas del país —donde predominan las Mipymes— sostienen a 3.295.697 personas ocupadas utilizando una demanda máxima de 4.808 MW, lo que arroja un promedio de 685 empleos por MW.

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“Las empresas no electrointensivas generan 433 veces más empleos que las EEI por unidad de potencia contratada. Si un delantero convierte 1 gol y otro hace 433 goles, ¿a qué jugador lo deberá incluir el director técnico? Es obvio, pero Peña hace lo contrario impunemente”, fustigó Canese.

El peligro para el consumidor

El cuestionamiento principal radica en que el Gobierno otorga, mediante decretos, contratos con tarifas subsidiadas por un plazo de 15 años a las multinacionales electrointensivas, fijando precios de entre 30 y 44 US$/MWh. Mientras tanto, el sector productivo nacional y los ciudadanos comunes quedan relegados a pagar tarifas más altas y expuestas a constantes subas.

Canese advirtió que la energía barata de las hidroeléctricas paraguayas será acaparada por estos “privilegiados” que nunca ayudaron a pagar las deudas de las binacionales. Calificó de “palabrería vacía” el argumento de que estas corporaciones actúan como un “proyecto ancla” para la industrialización, señalando que la estrategia solo encubre un abierto perjuicio al erario público.

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Exigen la derogación definitiva

Ante este escenario, el experto parlasuriano exige que los decretos 5.306, 5.307, 5.860 y 5.861/2026 —que fueron frenados debido a la fuerte presión ejercida por los gremios de la ANDE— queden definitivamente derogados por el Ejecutivo.

Como solución técnica y soberana, Canese plantea que las firmas electrointensivas que deseen operar en Paraguay se ajusten a dos opciones: pagar el costo técnico real calculado en el decreto 7.551/2017 (que oscila entre 76 y 83 US$/MWh) o, en su defecto, acogerse a la Ley N.º 7.599/2025 de energías renovables no convencionales para autogenerar su propia electricidad.

“Se dice que las EEI son empresas eficientes; entonces, que demuestren su eficiencia y generen electricidad para sí mismas a menor costo que la ANDE”, concluyó el ingeniero.