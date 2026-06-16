¿Qué pasa en el Ñu Guasu? Esto responde el MOPC ante versiones de “privatización”

En las redes sociales se viralizó la versión de que el Parque Ñu Guasu sería privatizado y que incluso habría intención de cobrar una entrada a los usuarios que deseen acceder a este espacio público.

Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) salió al paso de estas afirmaciones y aclaró, ante la consulta de ABC, que no existe ningún proceso de privatización en curso ni previsto.

La arquitecta Verónica Martínez, directora de Obras del MOPC, enfatizó que “el Parque Ñu Guasu es y seguirá siendo un espacio público de acceso libre y gratuito para todos los ciudadanos, administrado por el MOPC”, y que “tampoco está previsto el cobro de entrada bajo ninguna modalidad”.

La funcionaria confirmó que sí se realizaron cambios en la administración del Parque Ñu Guasu. “En uso de las atribuciones de la máxima autoridad institucional, se realizaron ajustes en el equipo interno responsable de la gestión del parque. Actualmente, la conducción está a cargo de la Arq. Rocío Duarte, funcionaria del MOPC”, expresó.

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Proyecto de mejoramiento del parque a través de la Fundación PTI

Martínez también resaltó que se proyectan obras de mejoramiento en el parque. “Efectivamente, se encuentran en ejecución obras de mejoramiento en el parque. Estas intervenciones son llevadas adelante en el marco de un convenio con la Fundación Parque Tecnológico Itaipú e incluyen mejoras en infraestructuras sanitarias, áreas de juegos, estacionamientos, pórticos de acceso y un centro de atención al usuario, todo orientado a mejorar la experiencia de quienes visitan estos espacios”.

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El monto total del contrato para ambos parques (Guasú y Ñu Guasu) asciende a G. 14.255.707.830, explicó la funcionaria.

Cuando se le consultó si está previsto suscribir algún acuerdo con empresas privadas para obras o mantenimiento del parque, señaló que esto no está previsto.

“No, no está previsto. Las obras de mejoramiento se enmarcan en un convenio con la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, organismo que actúa como gestor del proyecto, siendo el MOPC el beneficiario directo de las obras. La Fundación llevó adelante un proceso de licitación pública para la selección del constructor, proceso del cual resultó adjudicatario el Consorcio Guasu”.

Según informó la cartera estatal a ABC en su momento, el Plan Maestro fue adjudicado al Consorcio ITHSME-VICICON; las obras, al Consorcio Guasu (integrado por P&V SA y DIBEC Construcciones); y la fiscalización, a Compañía de Ingenieros Asociados (CIA SA).

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“Trabajamos para mejorar los espacios públicos y el mantenimiento de los mismos, desarrollando los planes maestro y de gestión socioambiental con acciones acordes a estándares internacionales en el manejo de parques, pero garantizando la identidad de nuestros queridos parques”, agregó.

Ayer realizaron una reunión con sindicatos

Ayer lunes se realizó una reunión en el Parque Ñu Guasu, justamente convocada por la Dirección de Obras Públicas del MOPC. Durante el encuentro, la directora realizó la presentación oficial de la Arq. Rocío Duarte como nueva encargada del Parque Ñu Guasu, informó a este diario María Stela Invernizzi, quien participó en representación de la Unión de Gremios del MOPC.

Señaló que varios funcionarios presentes tuvieron la oportunidad de exponer sus inquietudes y reclamos respecto al trato recibido por parte de las tres “consultoras denunciadas por presunto maltrato laboral y discriminación”. También consultaron acerca de las funciones específicas que desempeñan dichas consultoras, respondiendo la directora que las mismas fueron contratadas temporalmente para colaborar en algunas obras de la Dirección de Obras Públicas.

Los funcionarios también solicitaron información respecto a la existencia de algún plan de privatización o tercerización del Parque Ñu Guasu, atendiendo a las versiones y preocupaciones existentes entre los trabajadores. Ante dicha consulta, la directora manifestó no tener conocimiento de ningún proyecto o iniciativa en ese sentido, indicó la funcionaria.

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La representante gremial manifestó que su presencia en la reunión tuvo como objetivo garantizar que los derechos de los compañeros del Parque Ñu Guasu no sean vulnerados.

Igualmente, expresó su preocupación y extrañeza ante la salida de Yannina Rodríguez, de la dirección del citado parque, y de Liza Flecha, administradora del parque, luego de que se presentara la nota de denuncia ante la Unión de Gremios y de que dicha organización pusiera los hechos en conocimiento de la Jefatura de Gabinete mediante una nota formal, solicitando la realización de las investigaciones correspondientes.

“Se señaló que esta situación genera una legítima preocupación entre los trabajadores y podría interpretarse como un intento de silenciamiento e intimidación hacia quienes decidieron ejercer su derecho a denunciar hechos que consideran irregulares”, expresó.