MEF pagó cerca de US$ 5 millones a proveedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que en lo que va de la semana desembolsó de G. 28.296 millones (US$ 4,6 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas en la semana correspondida entre el 8 y 15 de junio de este año.

El boletín remitido por la cartera de Economía señala que, G. 17.816 millones se pagaron con Fuente 10, G. 403 millones se abonaron con Fuente 20 y G. 10.077 millones con Fuente 30.

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Los pagos corresponden a proveedores de los ministerios de Desarrollo Social, de la Mujer, de Defensa Pública, de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Tecnologías de la Comunicación e Información, la Universidad Nacional de Asunción, Presidencia de la República, entre otras instituciones del Estado.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

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Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

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Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.

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