Paraguay necesita una estrategia fiscal creíble para evitar mayores riesgos, señala economista

En el panel debate “El Estado de la Economía y el Desarrollo Económico en Paraguay”, el economista Wildo González sostuvo que el déficit fiscal de nuestro país enfrenta un problema estructural que exige una “hoja de ruta creíble” y que el problema actual no responde a una coyuntura pasajera, sino a un “desajuste estructural que viene gestándose desde hace varios años”.

La actividad, en la que González participó junto a panelistas y comentaristas nacionales e internacionales, fue organizada por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) en el marco del congreso “35 años de democracia: Economía, Sociedad y Estado en Paraguay”. El encuentro se realizó el martes último en la sede de la Sociedad Científica del Paraguay, en Asunción.

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Mayor demanda de gasto, misma presión tributaria

El economista dijo en entrevista a ABC, que el origen de la situación fiscal actual del Paraguay radica en que la demanda de bienes y servicios públicos aumentó de manera sostenida, mientras que la capacidad de recaudación tributaria no evolucionó al mismo ritmo.

“El agujero en el que estamos es el resultado de un tema estructural. Tenemos una mayor demanda de bienes públicos con una presión tributaria prácticamente igual. Ahí se genera el descalce”, sostuvo y afirmó que, a su criterio, este escenario habría ocurrido independientemente del signo político del gobierno de turno.

En esa línea, González recordó que la actual administración asumió con el compromiso de no aumentar impuestos, apostando a ampliar la base tributaria mediante una mayor formalización de la economía.

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“Esa expectativa no se concretó en la magnitud esperada, lo que terminó limitando la capacidad de generar ingresos adicionales para financiar el gasto público y llegamos a la situación actual”, reconoció.

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Apuntar a trayectoria fiscal más realista y gradual

En otro momento de la entrevista, González afirmó que existe la necesidad de corregir los desequilibrios fiscales, sin embargo, no consideró conveniente acelerar de manera excesiva el proceso de convergencia hacia el equilibrio.

El analista refirió que su propuesta apunta a establecer una trayectoria fiscal más realista y gradual, que permita compatibilizar la sostenibilidad de las cuentas públicas con la continuidad de la inversión estatal y los programas sociales.

“Lo importante no es llegar rápidamente al equilibrio fiscal, sino que la trayectoria sea creíble. Eso es lo que verdaderamente va a importar mucho a la gente de los mercados financieros internacionales y a las calificadoras de riesgo”, aseguró.

¿Está en riesgo el grado de inversión?

Respecto a la posibilidad de que Paraguay pierda el grado de inversión recientemente obtenido, González considera que ese escenario aún parece poco probable.

No obstante, advirtió que las agencias calificadoras monitorean de cerca la evolución fiscal y podrían modificar la perspectiva de la calificación si perciben ausencia de un plan creíble para corregir los desequilibrios.

“Si el plan que presente el Estado para solucionar de todos los problemas fiscales que tenemos no es muy creíble, eso indiscutiblemente va a pesar en lo que piensen los mercados financieros internacionales de nosotros”, resaltó.

A su juicio, reiteró que el principal desafío para el Gobierno será presentar una estrategia consistente que convenza tanto a los mercados como a las calificadoras sobre la capacidad del país para estabilizar sus finanzas públicas.

Un desafío de largo plazo

Más allá de las tensiones actuales, González sostiene que Paraguay enfrenta un problema fiscal solucionable. “La clave para llegar a una solución real es que se debe combinar disciplina fiscal, crecimiento económico y una planificación presupuestaria más realista”, reiteró.

En ese contexto, González considera que el Ministerio de Economía deberá mejorar la calidad de sus proyecciones de ingresos y gastos para evitar nuevas divergencias entre las metas oficiales y los resultados obtenidos.

“El déficit fiscal no puede analizarse únicamente como un problema de caja o de deuda coyuntural. Se trata de un desafío estructural que requerirá decisiones graduales, creíbles y sostenibles para preservar la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados”, resaltó.

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Mercados más atentos a Paraguay

González dijo que, uno de los cambios más relevantes que se observa en la economía, es que Paraguay actualmente cuenta con un mayor grado de integración financiero con los mercados internacionales.

“Las emisiones de deuda en moneda local incrementaron el seguimiento de inversionistas extranjeros sobre la situación económica paraguaya, haciendo que cualquier señal fiscal o monetaria tenga efectos más inmediatos sobre el costo de financiamiento a corto y mediano plazo”, dijo finalmente.