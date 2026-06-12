Gremio advierte que cumplimiento del plan de US$ 75 millones mensuales será clave para saldar la deuda

Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), lideradas por Óscar Lovera y Claudia Centurión, hicieron una propuesta de pagos mensuales orientada a regularizar obligaciones pendientes con el sector constructor. que se encuentra agrupado del modo siguiente: Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y Cármara Paraguaya de la Construcción (Capaco).

Constuctores salieron muy esperanzados

El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, fue consultado por ABC sobre el encuentro que tuvieron con las autoridades, al que calificó como “muy esperanzador”. Destacó que en la oportunidad también se hizo un análisis integral de la situación financiera del sector.

“Analizamos cuáles son las necesidades para el resto del año. Por un lado, la deuda actual con el sector de la construcción y, por otro, lo que se va a ejecutar desde este mes hasta diciembre”, señaló.

Sarubbi agregó que las autoridades aseguraron que el Estado podrá hacer frente a las obligaciones dentro del presupuesto vigente de 2026.

“Expusieron un esquema de pagos que permitiría cubrir tanto los compromisos acumulados como las nuevas certificaciones de obra. Creemos que con ese monto de todos los meses se va a ir reduciendo la deuda que hoy existe y, por otro lado, se va a ir pagando todo lo que va entrando como certificados nuevos”, explicó Sarubbi.

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Previsibilidad y reactivación del sector

Sarubbi dijo también que la propuesta oficial otorga mayor previsibilidad al sector y que contribuirá a la reactivación de proyectos que venían ejecutando con menor ritmo debido a las restricciones financieras.

Afirmó que, desde mediados de esta semana, las empresas del gremio retomaron conversaciones con entidades bancarias y proveedores de materiales con la expectativa de normalizar la actividad.

“Estamos movilizando otra vez obras que a lo mejor estaban un poco ralentizadas. Ahora se van a dinamizar y van a empezar a trabajar otra vez al 100%”, explicó finalmente.

Senado pospuso proyecto para financiamiento

La Cámara de Senadores debía tratar a principios de junio el proyecto de ley que modifica el artículo 279 de la Ley N.º 7609/25, que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026. Se trata de una iniciativa legislativa que busca financiar el pago de la deuda estatal con sus proveedoras.

Concretamente, según el texto que se envió a las comisiones del Senado, este proyecto -que hace más de tres meses se encuentra estancado en el Congreso- busca ampliar el alcance de las operaciones de cesión de derechos de cobro para proveedores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) y del MOPC. Con el primer sector figura una deuda de más de US$ 1.000 millones y con el segundo, de más de US$ 350 millones.

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