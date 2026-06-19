¿Cómo se calcula el monto para la prestación alimentaria?

Desde el 1 de julio próximo se reajusta el salario mínimo con el aumento de G. 144.952 y con el nuevo monto, la prestación alimentaria también deberá reajustarse, según la jueza de la Niñez y Adolescencia, Pili Rodríguez.

Conforme explicó la magistrada, el cálculo se da mediante dos parámetros establecidos por el Código de la Niñez y la Adolescencia: las necesidades del niño, niña o adolescente -edad, alimentación, salud, educación, transporte, recreación, actividades extracurriculares y tratamientos médicos-, al igual que la capacidad económica del padre o alimentante -ingresos del padre o madre, nivel de vida, actividad laboral y posibilidades económicas reales-.

Asimismo, confirmó que la ley paraguaya no establece que la cuota alimentaria deba ser el 25%, 30% o 50% del salario, a diferencia de la creencia popular.

“Cada expediente se estudia individualmente y la cuota puede variar según las circunstancias de cada familia”, refirió.

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Cuotas se fijan en jornales y no en guaraníes

Otro punto que detalló Rodríguez es que una vez determinado el monto, los jueces no lo expresan de forma definitiva en guaraníes.

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Por ejemplo, si la cuota se fija en G. 1.300.000, se divide ese monto por el valor vigente del jornal mínimo y el resultado es la cantidad de jornales que representará la obligación alimentaria.

Por esto, cuando aumenta el salario mínimo y se actualiza el jornal, la cuota también se ajusta automáticamente sin necesidad de iniciar un nuevo juicio y debe ser cumplido por la persona obligada, porque en caso contrario se podría ingresar al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El salario mínimo para actividades diversas no especificadas ascenderá a G. 3.044.000 desde julio, mientras que el jornal mínimo quedó establecido en G. 117.077.

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