Sube el salario mínimo y suben los precios: la preocupación de las vendedoras del Mercadito

Esta semana fue anunciado que el salario mínimo legal en Paraguay aumentará en un 5 por ciento a partir de julio: será un incremento de 144.952 guaraníes que elevará el total a 3.044.000 guaraníes.

La medida ha generado preocupación en sectores que consideran que aumentar el salario mínimo acarrea incrementos en los precios de productos, especialmente los de alimentos y otros elementos de la canasta básica familiar.

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Esa preocupación es compartida por comerciantes como los del Mercado Municipal 1 de Asunción, principalmente conocido por sus ofertas culinarias.

“Cuando hay aumento salarial sube todo”

“Cuando sube el salario, sube todo”, lamentó la vendedora Rosa Martínez, quien dijo a ABC Color que los precios de ingredientes como los tomates no están bajando y que los comerciantes se ven obligados a trasladar las subas a los precios de los platos que ofrecen a sus clientes.

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“La gente protesta porque alzamos, pero no hay caso, todo es caro: la carne, las verduras, los panificados”, dijo.

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En líneas similares se expresó otra comerciante, Gloria Martínez, quien opinó que “no es bueno para nadie el reajuste”.

“Cuando hay aumento salarial sube todo, esta suba es en perjuicio de la canasta familiar y para la gente humilde”, subrayó.