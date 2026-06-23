ANDE: consumo de electricidad se dispara un 19,4% en los primeros cinco meses del 2026

El vertiginoso ascenso del consumo eléctrico de nuestro país que alcanzó los 19,4% en los primeros cinco meses del año fue impulsado por picos históricos de calor a inicios del 2026 y la actividad económica. Este gran salto en la demanda de electricidad prueba la capacidad de respuesta y la infraestructura del sistema energético estatal.

El análisis detallado del comportamiento mensual revela que la presión sobre el sistema fue constante desde el arranque del año. En enero, el consumo saltó de 2.834,6 GWh en 2025 a 3.212,6 GWh en 2026. La tendencia alcista se consolidó en febrero, mes en el que la demanda pasó de 2.724,4 GWh a 3.077,4 GWh, manteniendo una variación acumulada de +13,3% en el primer bimestre.

La brecha más marcada se observó en marzo, cuando el consumo se disparó a 3.271,1 GWh en comparación con los 2.576,1 GWh del año anterior, empujando la curva de variación acumulada al 17,5%. En abril, la demanda continuó su escalada alcanzando 2.643,2 GWh frente a los 1.952,8 GWh de 2025, lo que llevó el indicador de crecimiento acumulado a su punto más alto con un 21%.

Finalmente, en mayo, la demanda cerró en 2.382,8 GWh, un 11,9% más que los 2.129,7 GWh del periodo previo, llegando a un promedio de crecimiento del año en el mencionado 19,4%.

Itaipú sostiene casi todo el consumo

La distribución del suministro dejó en evidencia la dependencia casi absoluta del país hacia la central hidroeléctrica compartida con Brasil. El volumen total consumido en el mes de mayo fue abastecido principalmente por Itaipú Binacional, que aportó 2.262,2 GWh.

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Muy por detrás se posicionaron las demás fuentes del sistema: la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) proveyó apenas 81,1 GWh, mientras que la central propia de la ANDE, Acaray, inyectó 39,5 GWh.

Como novedad tecnológica, el reporte oficial destaca la contribución de la planta fotovoltaica de Puerto Esperanza, en el Chaco, que sumó 27,56 MWh a la red nacional. Desde el sector técnico apuntan que, si bien es un hito simbólico para la diversificación de la matriz energética paraguaya, su volumen actual sigue siendo marginal ante la magnitud de la demanda.

Desde la empresa estatal intentan transmitir tranquilidad ante el acelerado ritmo de consumo. Mediante una publicación, la ANDE reafirmó “su compromiso con la prestación de un servicio confiable, eficiente y de calidad”. Asimismo, la institución aseguró que “mediante una planificación técnica estratégica y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias, la institución continúa trabajando para garantizar el abastecimiento eléctrico”.

Sin embargo, para los usuarios de diversas zonas del país, este crecimiento del 19,4% se traduce directamente en la necesidad urgente de inversiones reales en redes de distribución para evitar que la alta demanda siga provocando averías de transformadores y los recurrentes cortes del servicio en las jornadas de mayor exigencia.