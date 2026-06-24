PTI buscará blindar seguridad de buses eléctricos en regulación de la electromovilidad

Una comitiva técnica interinstitucional se trasladó hasta Hernandarias para inspeccionar las instalaciones del Centro TASK. Tras la evaluación de las capacidades locales, las autoridades definieron de manera oficial que el primer bloque de trabajo se enfocará exclusivamente en regular el transporte público colectivo.

Las normativas se estudiarán y desarrollarán con base en la experiencia empírica y datos generados por el proyecto piloto de buses eléctricos que se implementa en ese centro.

El <Ing. Tamatía Colmán, asesor en electromovilidad del PTI-PY, reconoció la urgencia de establecer reglas de juego claras para un sector que maneja altos niveles de riesgo energético y que impacta de forma directa en la ciudadanía.

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“La estandarización en el transporte público es urgente. Contar con proyectos piloto de buses eléctricos del Centro TASK nos permite evaluar el comportamiento real de sistemas de transporte y cargadores que superan los 600 voltios de corriente continua”, señaló el especialista de la binacional.

Colmán justificó la reactivación de este comité técnico señalando los peligros latentes a los que se exponen tanto los pasajeros como el personal civil de rescate si no se legisla a tiempo.

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“El objetivo de este comité es blindar la seguridad de los usuarios, técnicos automotrices y servicios de emergencia bajo estándares internacionales certificados”, detalló el asesor del PTI-PY.

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La prioridad inmediata del subcomité será la adopción de normativas avanzadas de seguridad para vehículos eléctricos y sus sistemas de almacenamiento de energía (como la serie ISO 6469).

De esta manera, desde Itaipú indicaron que el PTI-PY y el INTN avanzan en la creación de un marco regulatorio robusto que evite el ingreso de tecnologías deficientes y brinde previsibilidad a las inversiones en movilidad eléctrica en el país.