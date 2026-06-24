Sindicato cuestiona interinazgos en cargos clave de la Dinapi luego de casi tres años de gestión

Mientras los gremialistas (Dirección Nacional de Propiedad Intelectual) sostienen que el ente, cuya titular es Claudia Franco Quevedo, estaría con “graves problemas de liderazgo” en direcciones estratégicas, la Dinapi sostiene que el proceso de concursos depende de la Ley del Registro Civil.

La secretaria general del Sindicato de Funcionarios de la Dinapi (Sifudinapi), Ercilia Martínez, explicó que las tres principales direcciones de la entidad continúan ocupadas por jefes interinos, sin los concursos públicos de méritos y aptitudes.

Agregó que estas personas se mantienen en sus cargos “violando normas constitucionales e incumpliendo el mecanismo obligatorio de selección previsto en la ley”, pese a que, según indicó, son puestos estratégicos, financiados con recursos del Estado.

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Las direcciones

En ese sentido, detalló que se trata de la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos, encabezada de manera interina por Gonzalo Gómez Forzley; la Dirección de Propiedad Industrial, a cargo de Pamela Cristaldo Saldívar; y la Dirección de Observancia, dirigida por Diego Pérez Bernal.

Mecanismo utilizado para sostener designaciones

“Los interinazgos dentro de la Dinapi empiezan a parecerse a las viejas cédulas marrones: figuras provisorias que en Paraguay muchas veces terminaban durando años. Las observaciones no apuntan solamente a los nombres, sino al mecanismo utilizado para sostener estas designaciones prácticamente durante toda la gestión”, explicó.

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Asimismo, la dirigente manifestó que las citadas personas “no cuentan con la experiencia requerida” dentro de la institución para ocupar cargos de directores. Añadió que desde que Franco asumió como titular de la Dinapi “no existe apertura para dialogar sobre esta situación".

“Trabajamos bastante para que la Dinapi se separe del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y se convirtiera en un ente autónomo y autárquico. Desde entonces estamos atravesando graves problemas de liderazgo a nivel de directores, porque quien asume la institución trae a su gente”, apuntó Martínez.

Consultas sobre marco regulatorio para cubrir los cargos

Por su parte, Francisco Alvarenga, director Jurídico de la institución, se refirió a la convocatoria a concurso para los cargos de las direcciones generales técnicas. Explicó que el año pasado la institución realizó una consulta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente al Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, respecto al marco regulatorio aplicable para la realización de los llamados destinados a cubrir estos tres cargos.

Comentó que esto se debe a que la Ley 4798/2012 de la creación de la Dinapi, establecía un mecanismo de concurso de méritos. Sin embargo, señaló que el Viceministerio de Capital Humano dependiente del MEF, responsable de fiscalizar la implementación de la carrera del servicio civil y la formulación de la política de recursos humanos, concluyó que dicho régimen quedó parcialmente derogado con la entrada en vigencia de la Ley N.º 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”, que de acuerdo con lo que aseguró establece un nuevo sistema de directivos públicos.

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Si fecha para concursos

“Nosotros contamos con un dictamen emitido por el Viceministerio de Capital Humano. Esto no significa que los concursos no se vayan a realizar. Lo que nos impide es llevar adelante el proceso como institución, ya que debemos ceñirnos al mecanismo o reglamento de selección que ellos emitirán. Aún no sabemos en qué fecha, pero entendemos que será en la brevedad”, precisó.

Añadió que existe la necesidad de realizar la convocatoria y recordó que la nueva Ley del Servicio Civil establece que el Ministerio de Economía es la institución responsable de emitir la reglamentación correspondiente.

“La institución no se encuentra remisa ni renuente”

Reiteró que la consulta fue realizada en mayo del año pasado -al MEF debido a que la institución<b> no se</b> <b>encuentra remisa ni renuente</b> a<b> convocar los concursos. </b>Sin embargo, tras la promulgación de la nueva Ley del Servicio Civil, explicó que detectaron una posible colisión normativa, motivo por el cual realizaron la consulta al órgano competente.

“Desde el MEF nos dijeron que el régimen de designación de directivos técnicos se encuentra derogado desde la vigencia de la nueva Ley de la Función Pública”, señaló.

Otro cuestionamiento del grupo sindical es que los directores (interinos) no contarían con la capacidad y conocimientos requeridos para desempeñar esos cargos. Ante eso, Alvarenga sostuvo que la directora general interina de Propiedad Industrial, Pamela Cristaldo, es funcionaria de carrera de la institución y accedió mediante concurso público, aunque no para ese cargo. En tanto, los demás directores fueron designados en cargos de confianza.