¿Subirá el precio de los lomitos áreabes? Esto responde el gremio de lomiteros

Varios son los productos alimenticios que tuvieron una suba súbita en sus precios debido a diversos factores, entre ellos el combustible, el cual aumentó de costo por el cierre del Estrecho de Ormuz tras la guerra entre Israel-Estados Unidos contra Irán, pero que ahora podría volver a estabilizarse tras la firma de acuerdos y el avance en las negociaciones de paz.

A esto se suma que la carne, uno de los productos que más se produce en Paraguay, tuvo una caída en la oferta al mercado local, ya que con la exportación, la misma se adaptó al precio estandar internacional y desabasteció el mercado local, lo que generó un incrementó importante en el costo para los consumidores paraguayos.

Ante estos escenarios, los lomiteros están en crisis, ya que se ven presionados tanto por el aumento del costo de los productos para la oferta de su cocina, como también la disminución de sus ventas a raíz de la reducción de la cantidad de clientes debido a los ajustes que tuvieron que realizar en sus precios con el incremento del costo de la materia prima.

“Una señora me dijo, le pregunté para qué compras carnaza de segunda. ”Con ese yo hago mi lomito", me dice. ‘¿Y cómo haces?, le dije;‘Y le pego hasta que se convenza de que es lomito’, dice. Así vamos a hacer con ese tema, la cuestión es que los precios están ahora insostenibles, mi querido amigo, pero nosotros no podemos subir el precio. Ya le hicimos varios reajustes y creo que nuestros clientes ya no aguantan más los reajustes, entonces tenemos que sostener con eso”, indicó Guido Estigarribia, representante de la Asociación de Lomiteros.

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Crisis de lomiteros por aumento de precios

Estigarribia contó que para tratar de compensar, algunas veces reducen su personal o cierran locales para poder sostener el negocio, ya que solo aquellos que tienen más espalda financiera son los que pueden aguantar. También habló sobre cómo pierden el flujo de clientes al subir los precios.

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“Cae, cae muchísimo, porque tenemos que mantener nuestra calidad, no podemos bajar nosotros de calidad, no podemos dejar de comprar el mismo pan que le gusta al cliente, no podemos dejar de comprar el huevo que solemos usar que es el super, entonces estamos con muchas cosas, estamos con muchos sobrecostos, claro que aguantamos todavía”, refirió.

El costo del corte de lomito es lo que subió tremendamente, que actualmente lo adquieren a G. 75.000 el kilo, además de que también aumentó el costo del ketchup, la mayonesa, la mostaza, que se compran todos los días, además de la salsa de ajo, el aceite, entre otros.

“Un lomito en este mismo momento cuesta G. 30.000, con 100 gramos de lomito, lleva queso chedar, lleva repollo o lechuga, a elección del cliente, lleva huevo tipo A, el mejor huevo, porque después está el jumbo, pero el jumbo no hay tanto, no podes confiar tanto, entonces compras tipo A, que es el mejor huevo, entonces tu pan es de panadero independiente, los panes del super muchas veces no llegan al paladar del cliente y eso subieron todo”, recordó en entrevista con la radio 1080 AM.