Economía
30 de junio de 2026 a la - 01:00

Paraguay tramita créditos externos por más de US$ 1.600 millones

Contratos de préstamos para aprobación legislativa
Contratos de préstamos para aprobación legislativaArchivo, ABC Color

A mayo de 2026, la cartera de préstamos vinculados a proyectos de inversión muestra una agenda pública marcada por infraestructura, conectividad, saneamiento, energía y logística. Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indican que los préstamos en gestión suman US$ 1.177.646.848, a los que se agregan otros US$ 454 millones en contratos de préstamos para aprobación legislativa. En conjunto, el volumen identificado asciende a US$ 1.631,6 millones, una cifra relevante para analizar el rumbo de la inversión pública financiada con recursos externos.

Por ABC Color

Dentro de los contratos para aprobación legislativa aparecen dos operaciones. La primera corresponde a una Línea de Crédito Contingente no comprometida de liquidez con la CAF, por US$ 300 millones, a ser ejecutada por el Ministerio de Economía y Finanzas, actualmente en tratamiento en el Senado. La segunda es el programa BID CLIMA: Programa de Saneamiento de la Cuenca del Lago Ypacaraí, por US$ 154 millones, con el MOPC como ejecutor y también en tratamiento en la Cámara Alta. Este bloque totaliza US$ 454 millones y combina una herramienta de liquidez con una intervención ambiental y sanitaria de alta visibilidad pública.

En los préstamos en gestión, el peso principal recae en proyectos con contratos ya suscritos. Este grupo suma US$ 643,6 millones, equivalente a más de la mitad del total en gestión. Allí se incluyen el Mejoramiento de la Conectividad Rural (US$ 75 millones); el Mejoramiento del Corredor de Integración y Desarrollo Socioeconómico de la Región Suroeste financiado por JICA (US$ 228,6 millones); la Expansión del Sistema de Transmisión de Alta Tensión y Fortalecimiento Institucional – Fase III con financiamiento del BID y del BEI (US$ 140 millones en conjunto); y la Ruta Bioceánica (US$ 200 millones). La presencia de contratos suscritos sugiere una etapa más avanzada de maduración financiera y administrativa.

El segundo bloque corresponde a operaciones con decreto que autoriza el inicio de gestiones, por US$ 534 millones, conjunto que incluye el Saneamiento para cuatro ciudades intermedias de la Región Oriental (US$ 100 millones); el Apoyo a la inserción internacional, promoción y facilitación comercial (US$ 19 millones); Innovación empresarial II (US$ 10 millones); la Rehabilitación y modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray (US$ 25 millones); Logística multimodal en Itapúa (US$ 280 millones); y Desarrollo sostenible del sector agroforestal (US$ 100 millones).

La composición por acreedor muestra una fuerte presencia de organismos multilaterales y agencias de cooperación. El BID participa en varios proyectos por US$ 399 millones dentro de los préstamos en gestión, mientras el Banco Mundial aparece con US$ 380 millones, JICA, con US$ 228,6 millones; CAF, con US$ 100 millones, y BEI, con US$ 70 millones. Esta diversificación de fuentes reduce la dependencia de un solo financiador, aunque mantiene la exposición del programa de inversión pública a condiciones externas, plazos de aprobación, capacidad de ejecución y sostenibilidad fiscal.

Por tanto, el desafío económico no se limita a conseguir financiamiento. La clave estará en transformar estos préstamos en obras, servicios e infraestructura efectiva. En un contexto de necesidades persistentes en conectividad, saneamiento, energía y competitividad, el impacto dependerá de la velocidad de ejecución, la calidad del gasto y la capacidad de los proyectos para generar retornos sociales y productivos. El listado del MEF muestra una cartera amplia; el resultado económico dependerá de que esos recursos pasen de la gestión administrativa a la inversión concreta.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones