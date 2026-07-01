Día de la Fruta: Abasto Este celebra con precios promocionales

Hoy, 1 de julio, se celebra el Día de la Fruta. En ese marco, el Mercado Abasto Este invita a una jornada que busca, por un lado, destacar la importancia de este alimento para la salud y, a la vez, visibilizar el trabajo del sector productivo.

Las frutas constituyen un pilar fundamental de una alimentación saludable, por lo que los comerciantes invitan a las familias a recorrer las instalaciones del Bloque 1 del Abasto Este para elegir el mejor producto y sacarle el máximo provecho a los precios promocionales.

“Debido al inicio de un nuevo mes, la iniciativa está preparada para recibir a las familias que buscan opciones especiales”, señalaron los administradores del establecimiento.

Indicaron además que esta fecha tiene como objetivo promover el consumo de frutas y reconocer la labor de los productores nacionales y extranjeros que apuestan por los alimentos frescos y saludables.

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Abasto Este y la comercialización de productos

Según informaron, las ofertas estarán vigentes este este miércoles 1 de julio, de 07:00 a 18:00, con descuentos en distintos tipos de frutas. También precisaron que las promociones no se limitarán a las frutas, ya que también incluirán distintas verduras.

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Entre las ofertas anunciadas, detallaron que en el Comercial Marcelo la banana se venderá a G. 7.000 la docena, mientras que en Comercial Universal habrá cuatro manzanas por G. 10.000.

Asimismo, en Comercial Johana y Jonhy ofrecerán piña nacional de dos kilos a G. 10.000 la unidad. En el local de la Asociación de Productores El Triunfo, la mandarina nacional costará G. 4.000 por kilo y el paquete de kiwi de 600 gramos se comercializará a G. 17.000.

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Por su parte, en Comercial Selfs habrá cuatro peras por G. 10.000 y en Comercial Diana la naranja seleccionada se venderá a G. 5.000 el kilo.

Frutas de temporada

“La banana y la manzana suelen figurar entre los productos más demandados por los consumidores. Aunque también los cítricos como la mandarina y la naranja registran una alta demanda debido a la temporada”, agregaron.

La jornada de descuentos también incluirá cajas y bolsas de frutas.

El mercado Abasto Este está ubicado sobre la Ruta PY02, en el kilómetro 317 (conocido localmente como Km 14,5), en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.