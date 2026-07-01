Paraguay tiene que dejar de venderse únicamente como país con potencial, indica economista

El economista Arnold Benítez afirmó que Paraguay ya construyó su “reputación macroeconómica” y que ahora es momento de “monetizarla”. Por eso, ya no puede venderse como “país con potencial”, según lo señalado.

En conversación con ABC, resaltó que tras el grado de inversión obtenido por Paraguay a finales del año 2025, el país está mejor posicionado para los inversores en comparación con años atrás.

En esa línea, el analista sostuvo que, para “monetizar” esa reputación mediante la atracción y la permanencia de la inversión extranjera, el Estado debe avanzar en la agilización de los permisos.

Asimismo, en fortalecer la confiabilidad del sistema de justicia y mejorar la infraestructura, la logística, la digitalización, la educación técnica, así como los niveles de formalización de la economía.

Mercado de valores como herramienta central

“Si Paraguay quiere crecer de manera sostenida por encima del 4%, necesita financiar más inversión de largo plazo, especialmente en moneda local. Ahí el mercado de valores debe dejar de ser visto como un complemento y pasar a ser una herramienta central de desarrollo”, refirió.

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Por otro lado, Benítez refirió que la estabilidad macroeconómica es muy importante pero que la misma también debe “bajar mejor al ciudadano común”.

“No basta con que el país tenga buenos indicadores si la gente no percibe más oportunidades. La estabilidad se vuelve concreta cuando hay empleo formal, crédito accesible, salarios que no pierden poder de compra, vivienda financiable, rutas que reducen costos, empresas que invierten y pymes que consiguen capital”, refirió.

Afirmó que si Paraguay crece por encima del 5% en 2026, la noticia será positiva, sin embargo, ella solo bajará a la población mediante “la instalación de más inversiones, infraestructuras, formaciones técnicas, capacitaciones, empleos formales y mayor productividad", concluyó.