Comerciantes buscan dinamizar ventas con ofertas y descuentos en Encarnación

Este sábado 4 de julio se desarrolló en Encarnación la feria Pasarela de Ofertas, en el Circuito Comercial. Se trata de una actividad que destaca por sus promociones y descuentos en los comercios adheridos. Además, cuenta con una feria gastronómica, música y dinámicas participativas para el público.

El evento se desarrolló de 8:00 a 15:00, sobre la calle Clementina Irrazábal, entre Mercedes Sandoval y Sor Graciela Estigarribia.

Las calles se convirtieron en peatonal para que los feriantes se instalaran con sus productos, como plantas, abrigos, artículos de bazar, entre otros. La dinámica generó un movimiento importante en la zona, que permitió a las familias recorrer el sector comercial de la ciudad.

El vicepresidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial, Alfredo Bareiro, destacó que en cada edición la gente responde de manera positiva. Manifestó que proyectan continuar con esta actividad el primer fin de semana de cada mes, durante la temporada baja.

El sector comercial de la ciudad se vio afectado no solamente por el fin de la temporada alta, sino también por la crisis económica en Argentina, de donde provienen los principales compradores de la zona. El objetivo de la actividad es fomentar el comercio interno en la ciudad.

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El Circuito Comercial

El Circuito Comercial de Encarnación es el epicentro de compras y de la economía fronteriza más importante de la región, ubicado estratégicamente a pasos del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Paraguay con Posadas, Argentina.

En esta zona del barrio Buena Vista se concentra una inmensa variedad de tiendas con precios competitivos en electrónica, indumentaria, bazar y calzados. Los principales compradores provienen de Argentina, debido a la marcada diferencia de precios entre ambos países.

Nació como el “Nuevo Circuito Comercial” para relocalizar a los antiguos comerciantes de la histórica “Zona Baja” de Encarnación.

Dicha reubicación fue coordinada y financiada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), debido a que la Zona Baja original iba a quedar inundada por las aguas del embalse tras la subida de la cota de la represa.

El Circuito Comercial de Encarnación cuenta con un estimado de 430 locales comerciales en funcionamiento y comenzó a operar de manera oficial en febrero de 2010.