Tramos del Mundial de Rally en Encarnación se preparan para cambiar la experiencia del evento

La Municipalidad de Encarnación y la Gobernación de Itapúa trabajan en la intervención del tramo en Encarnación que será parte de la competencia del Mundial de Rally, que está ubicado entre los barrios Quiteria y San Antonio Ypecurú.

El director de Obras, Orlando René Miglio, manifestó que aguardan la mejoría del clima para volver a ripiar este tramo. Se trata de un trayecto de al menos 5 kilómetros de camino terraplenado, gran parte de este, al borde del subembalse del arroyo Quiteria.

Sostuvo, además, que tienen un pedido de los organizadores para intervenir caminos de acceso en el barrio Quiteria, que serán utilizados por los competidores. Esto demandará nivelar calles empedradas y, en otros puntos, retocar la carpeta de asfalto que se encuentra deteriorada.

Miglio pidió a los vecinos de la zona comprensión, debido a que los trabajos demandarán cierres de calles en las próximas semanas, hasta semanas antes de que se realice la competencia en nuestro país.

Este año será la primera ocasión en que habrá competencia en Encarnación, lo que concentrará una mayor cantidad de turistas en la capital departamental que el año anterior.

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Caminos vecinales

El funcionario municipal indicó que aguardan una coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para arreglar tramos alternativos de acceso al Hospital General de Itapúa, que serán necesarios para acortar la distancia entre el lugar de competencia y el centro asistencial.

El ingeniero explicó que serán necesarios estos caminos, entendiendo que el tramo de competencia necesitará tener una conexión directa con el centro de referencia para el protocolo de seguridad.

Esto también debido a que contar con caminos donde correrán los competidores puede generar que la congestión vehicular se duplique. El año pasado, en horarios clave, las filas de vehículos en las rutas PY01 y PY02, debido a la falta de calles alternativas, generaron embotellamientos de más de 10 km de distancia.

En ese sentido, Miglio explicó que solicitaron al MOPC que se pueda asfaltar la colectora de la ruta PY06, para agregar carriles de circulación.

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Mundial de Rally

La fecha en Paraguay del Mundial de Rally está programada del 27 al 30 de agosto en el departamento de Itapúa. Contará con 22 pruebas especiales, sumando 356,04 km de recorrido competitivo y la participación de aproximadamente 60 tripulaciones. Esto evidencia un crecimiento en comparación con la edición 2025, que reunió 19 pruebas, 335 km y 48 tripulaciones.

El emblemático cierre se realizará en la Costanera República del Paraguay, en el sector del Silo y el Molino San José, al costado de la emblemática playa encarnacena, a orillas del río Paraná.

Los organizadores del evento estiman que este año se superará el éxito de la edición anterior. Auguran que generará más de 200 millones de dólares en movimiento económico y la afluencia de 400.000 espectadores.

El Fan Zone estará nuevamente dispuesto en el sector del Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez” de Encarnación, mientras que la velada de premiación se desarrollará al costado de la Playa San José.