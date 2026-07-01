Pasarela de Ofertas: actividad para incentivar el consumo con descuentos en Encarnación

El próximo sábado 4 de julio se desarrollará en Encarnación la feria Pasarela de Ofertas, en el Circuito Comercial. El evento estará vigente de 8:00 a 15:00, según los organizadores.

La actividad destaca por promociones y descuentos que brindarán los comercios adheridos. Además, habrá una feria gastronómica con música y dinámicas participativas para el público.

El evento se concentra sobre la calle Clementina Irrazábal, entre Mercedes Sandoval y Sor Graciela Estigarribia. No obstante, comerciantes de todo el sector adhieren con ofertas de productos.

Es organizado por la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial, con el apoyo de la Municipalidad de Encarnación. Se tratará de la tercera edición de este evento en la ciudad.

Lea más: Inicia periodo formal de investigación del derrumbe del edificio en Encarnación

El Circuito Comercial

La Pasarela de Ofertas es una iniciativa para fortalecer el comercio local y dinamizar la economía. El sector se encuentra en la temporada baja, cuando se reduce el movimiento comercial. A esto se suma la crisis en la Argentina, cuyos habitantes son los principales compradores en la zona de frontera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Circuito Comercial de Encarnación es el epicentro de compras y de economía fronteriza más importante de la región, ubicado estratégicamente a pasos del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Paraguay con Posadas, Argentina.

En esta zona del barrio Buena Vista se concentra una inmensa variedad de tiendas con precios competitivos en electrónica, indumentaria, bazar y calzados.

Nació como el “Nuevo Circuito Comercial” para relocalizar a los antiguos comerciantes de la histórica “Zona Baja” de Encarnación.

Dicha reubicación fue coordinada y financiada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), debido a que la Zona Baja original iba a quedar inundada por las aguas del embalse tras la subida de la cota de la represa.

El Circuito Comercial de Encarnación cuenta con un estimado de 430 locales comerciales en funcionamiento, y comenzó a operar de manera oficial en febrero de 2010.

Para abril de 2010 ya se habían completado los primeros 790 locales modernos asignados a los trabajadores.