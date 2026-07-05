Importaciones subieron 7%, pero las recaudaciones cayeron un 17%

Las operaciones de importación pasaron de 21.463 en 2025 a 23.041 en 2026, lo que representa un aumento de 7%. El crecimiento estuvo impulsado, principalmente, por el transporte terrestre, que subió de 10.423 a 11.581 operaciones con una variación de 11%. También aumentaron las operaciones por transporte aéreo en 3%, al pasar de 4.353 a 4.484 operaciones, por vía acuática, de 3.107 a 3.382, una suba de 9%, y el segmento de otros medios de transporte avanzó de 3.580 a 3.604, equivalente a 1%.

Sin embargo, el mayor movimiento operativo no se tradujo en mayor recaudación. En el total de administraciones incluidas, los ingresos aduaneros bajaron de G. 1,401 billones en 2025 a G. 1,162 billones en 2026, una reducción de G. 238.811 millones, equivalente a una caída aproximada de 17,0%. El dato expone el efecto fiscal de la apreciación del guaraní: en junio de 2025 el dólar rondaba G. 7.700, mientras que en junio de 2026 se ubicaba cerca de G. 6.100. Esa diferencia de aproximadamente 1.700 puntos afecta directamente la conversión de las importaciones valuadas en dólares.

La composición por rubros también muestra una caída extendida. En bienes de capital, la recaudación bajó de G. 239.005 millones a G. 204.967 millones, una contracción de 14%. En combustibles y derivados, el ajuste fue mucho más fuerte: pasó de G. 156.467 millones a G. 95.173 millones con una baja de 39%. Informática y telecomunicaciones descendió de G. 84.366 millones a G. 69.041 millones, equivalente a 18%, y repuestos de autopartes retrocedió de G. 179.850 millones a G. 174.329 millones, una caída de 3%.

El rubro vehículos tuvo un peso relevante dentro del deterioro, ya que la recaudación disminuyó de G. 821.176 millones a G. 670.704 millones con una baja de 18%. En la categoría otros, el descenso también fue significativo: de G. 1,571 billones a G. 1,290 billones una variación negativa de 18%. Los resultados indican que el problema no se concentra en un solo producto o canal, sino que responde a una combinación de menor conversión cambiaria, cambios en la composición importadora y posibles ajustes en valores imponibles.

Es de recordar que, por zonas aduaneras, el deterioro más fuerte se registró en el Área Central, donde la recaudación pasó de G. 700.696 millones a G. 532.489 millones, una baja de 24%. Allí se concentró la mayor pérdida absoluta, con G. 168.207 millones menos. El Aeropuerto Silvio Pettirossi cayó 41%, Codesa retrocedió 31%, Caacupemí 30%, Puerto Fénix 27%, y Terport, Paksa e Itá Enramada marcaron bajas de 22%. En el Área Norte, la caída fue de 9%; en el Área Sur, cercana a 10%; y en el Área Este de 11%, pese a aumentos puntuales en Zona Franca Global, Terminal de Cargas Km. 12 y Zona Franca Trans Trade.

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Como se ha expuesto, el escenario plantea un desafío económico más amplio que el control operativo. La paradoja aduanera de junio muestra justamente eso: más operaciones de importación no necesariamente significan más recaudación para el Estado.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.