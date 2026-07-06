El clima complica la siembra de arroz y el sector mira con cautela la posible llegada de El Niño

La producción de arroz es un pilar estratégico del agro paraguayo, al generar mano de obra y consolidar un perfil exportador. En ese aspecto, a semanas de iniciar oficialmente la siembra arrocera, desde el sector indicaron que se transita algunos desafíos.

El vicepresidente de la Federación Paraguaya de Productores de Arroz (Feparroz), Reinerio Franco, comentó a ABC que el rubro se encuentra en pleno proceso de preparación de suelos para iniciar con las plantaciones, ya que algunos productores comienzan esa etapa en la segunda quincena de agosto.

No obstante, señaló que este año la realidad es distinta debido a las constantes lluvias registradas, que están obligando a retrasar la preparación de los terrenos para el inicio del cultivo.

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El clima y la producción de arroz

El gremialista sostuvo que otra preocupación del rubro es la posible llegada del fenómeno de El Niño, que los expertos vienen anunciando desde hace semanas.

Añadió que un evento de estas características afecta a la producción de arroz, ya que el exceso de lluvias implica “un manejo distinto del uso del agua”.

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“El arroz es un cultivo que se produce en agua, pero tener un exceso, tiene impacto negativo. Sumado a eso, a parte de los momentos lluviosos otro efecto que es mayor, es la falta de horas de sol, que es muy importante para la producción de gramíneas (plantas herbáceas- incluye cereales como arroz, trigo, maíz, avena)”, explicó Franco.

Preocupación por El Niño

Para el ingeniero, esta situación hace que los productores aceleren la preparación de los suelos para iniciar los cultivos en cuanto las condiciones climáticas lo permitan.

En ese aspecto explicó que, en Paraguay, la plantación del arroz se realiza “en seco”, por lo que el suelo debe encontrarse en esas condiciones y, posteriormente, unos días después de la siembra, se aplica el riego.

“Cuando se den las condiciones del terreno, poder sembrar el máximo posible y aprovechar el tiempo para reforzar los sistemas de drenaje, de tal forma de agotar el exceso de agua que se espera en estos cultivos ante un anuncio inminente de un superniño”, amplió.

“No será un año fácil para la producción de arroz”

En ese sentido, indicó que los productores se están preparando porque estiman que no será un año “fácil”, desde el punto de vista agrícola. Sin embargo, reconoció que el sector ya cuenta con mayor experiencia tras haber enfrentado campañas de muchas lluvias y otras marcadas por la sequía.

Dijo que es “muy difícil” estimar cuántas hectáreas serán sembradas del cereal. En cambio, señaló que, al comparar con la campaña pasada, no se prevé un incremento importante en la superficie cultivada.

“El sector tuvo una disminución de la superficie cultivada. Ya llegamos a sembrar alrededor de 220.000 a 230.000 hectáreas y, en esta última cosecha, de acuerdo con el análisis, se registraron 209.000 hectáreas sembradas y cosechadas en el primer semestre de 2026”, detalló.

Mercado internacional para el arroz

Franco remarcó que la superficie no será mucho mayor que esas cifras debido a las condiciones climáticas, que calificó como “poco aptas” para la plantación del cereal. A esto sumó el panorama del mercado internacional, que, según afirmó, tampoco ofrece condiciones favorables en comparación con los años de mejores precios que venía atravesando el sector.

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En cuanto a este último punto, subrayó que Paraguay continúa buscando y desarrollando nuevos mercados, además de Brasil, que sigue siendo el principal comprador.

“Los mercados que no forman parte del Mercosur están siendo convenientes. A su vez, está realizando el esfuerzo para lograr la habilitación de más destinos y paliar la baja de precios a nivel del bloque sudamericano”, concluyó.