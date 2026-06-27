La producción de arroz, un pilar estratégico para el agro y la exportación

La campaña actual enfrenta un escenario desafiante, marcado por la caída de los precios internacionales que viene arrastrando desde el segundo trimestre del año pasado, además de las condiciones climáticas adversas. Esta situación ha llevado a los productores a dar foco a la eficiencia productiva y a postergar algunas inversiones, lo que también impactó en los planes de siembra.

Las perspectivas para los próximos meses son reservadas, según los modelos climáticos, la presencia de El Niño es eminente, con intensidad de lluvias de moderadas a fuertes. Si bien es sabido que el arroz depende del agua para su desarrollo, las lluvias excesivas pueden generar problemas importantes en todo su ciclo de producción. El sector ya ha pasado por varios escenarios similares y los productores a hoy están mejor preparados y en condiciones de enfrentar y predecir esta situación. El sector arrocero tiene un área de cultivo de 200.000 hectáreas y con estas predicciones climáticas de precios actuales se estima que el área de cultivo se reduciría en un 30%, utilizando esta diferencia en otros rubros como ser la soja, maíz, entre otros. En cuanto al precio, se estima un repunte para los siguientes meses, pero sería en forma gradual.

Paraguay ha exportado en lo que va de este año un poco más de 602.000 toneladas de arroz, base cáscara, generando un ingreso de 127,7 millones de dólares, evidencia una evolución favorable en términos de volumen exportado, sin embargo, se observa simultáneamente una contracción en los valores unitarios, lo que modera el impacto positivo sobre los ingresos.

En este contexto, Sudameris reafirma su compromiso con el sector arrocero, brindando acompañamiento cercano a productores e industrias mediante soluciones financieras diseñadas a medida de sus necesidades. El banco ofrece financiamiento para la modernización tecnológica, la ampliación de la capacidad industrial y esquemas integrales que abarcan todo el ciclo productivo, desde la siembra hasta la cosecha.

Como institución líder en el financiamiento del sector agrícola, Sudameris desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la cadena de valor del arroz, contribuyendo al desarrollo sostenible de una actividad estratégica para el país. El arroz, junto con la soja, se mantiene como uno de los principales generadores de divisas de Paraguay, con un impacto directo en la creación de empleo y en el desarrollo de la economía, consolidando al país como un proveedor confiable de arroz de calidad en los mercados internacionales.

Por Fabián H. Kobayashi

Oficial de Cuenta Banca Corporativa - Sector Agrícola