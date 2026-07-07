¡Atención jubilados! Estos sistemas del MEF estarán fuera de servicio este miércoles

Los sistemas JubiFácil y JubCon del MEF permanecerán temporalmente fuera de servicio mañana, miércoles, según informaron desde la cartera de Estado.

Esto se da debido a que migrarán a la nueva arquitectura del Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (Siare).

“Los sistemas JubiFácil y JubCon estarán inactivos mañana 8 de julio de 2026 debido a la migración a la arquitectura del nuevo SIARE, que será realizada de manera coordinada entre la Dirección General de Informática y Comunicaciones (DGIC) y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP)”, indican en un comunicado.

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Sistemas del MEF fuera de servicio mañana

JubiFácil y JubCon son sistemas digitales del MEF creados para que los aportantes y beneficiarios de la Caja Fiscal puedan gestionar sus trámites jubilatorios y constancias en línea de forma rápida y segura.