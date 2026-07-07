Política
07 de julio de 2026 a la - 16:05

Carapeguá: amenazan con solicitar al MEF la suspensión de transferencias por deuda con concejales

El intendente de Carapeguá, Luciano Cañete Galeano (HC).
Luciano Cañete Galeano (ANR-HC), intendente de Carapeguá.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. La Junta Municipal emplazó al intendente a pagar más de G. 100 millones por dietas y gastos de representación adeudados a los concejales. Advirtió que, si persiste el incumplimiento, solicitará al MEF que evalúe la suspensión de transferencias a la comuna.

Por Emilce Ramírez

La medida fue adoptada mediante la Resolución Nº 165, aprobada el lunes último, y el plazo otorgado al intendente Luciano Cañete Galeano (ANR-HC) vence este viernes.

Los afectados son los concejales colorados Rosa Ramos, Ederson Centurión y Pedro Espínola; los liberales Margarita Miró e Ignacio Ojeda; y Enrique González (PJ). Los ediles reclaman el cobro de cuatro meses de dietas y gastos de representación.

Junta Municipal de Carapeguá.
Sesión de la Junta Municipal de Carapeguá.

En la resolución, la Junta Municipal advierte que, de persistir el incumplimiento, remitirá los antecedentes administrativos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que evalúe la adopción de medidas de suspensión de las transferencias de recursos públicos destinadas a la Municipalidad de Carapeguá.

El documento menciona específicamente fondos provenientes de royalties, compensaciones, juegos de azar y otras transferencias del Tesoro Nacional, que podrían ser objeto de revisión hasta que la administración municipal cumpla con las obligaciones reclamadas.

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Se está pagando de acuerdo a ingresos

Consultada sobre el caso, la administradora municipal, Silvia Santacruz, manifestó que la institución no respondió formalmente a la resolución porque el pedido se refiere exclusivamente al pago de dietas y gastos de representación.

Municipalidad de Carapeguá
Concejales exigen cobro de dietas adeudadas por más de G. 100 millones a la Municipalidad de Carapeguá.

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Indicó, además, que el pasado 1 de julio se abonó una mensualidad a los concejales y reconoció que aún permanecen pendientes tres meses de pago.

Explicó que la deuda será regularizada gradualmente en función de los ingresos genuinos que vaya generando la Municipalidad.