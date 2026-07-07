Carapeguá: amenazan con solicitar al MEF la suspensión de transferencias por deuda con concejales

La medida fue adoptada mediante la Resolución Nº 165, aprobada el lunes último, y el plazo otorgado al intendente Luciano Cañete Galeano (ANR-HC) vence este viernes.

Los afectados son los concejales colorados Rosa Ramos, Ederson Centurión y Pedro Espínola; los liberales Margarita Miró e Ignacio Ojeda; y Enrique González (PJ). Los ediles reclaman el cobro de cuatro meses de dietas y gastos de representación.

En la resolución, la Junta Municipal advierte que, de persistir el incumplimiento, remitirá los antecedentes administrativos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que evalúe la adopción de medidas de suspensión de las transferencias de recursos públicos destinadas a la Municipalidad de Carapeguá.

El documento menciona específicamente fondos provenientes de royalties, compensaciones, juegos de azar y otras transferencias del Tesoro Nacional, que podrían ser objeto de revisión hasta que la administración municipal cumpla con las obligaciones reclamadas.

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Se está pagando de acuerdo a ingresos

Consultada sobre el caso, la administradora municipal, Silvia Santacruz, manifestó que la institución no respondió formalmente a la resolución porque el pedido se refiere exclusivamente al pago de dietas y gastos de representación.

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Indicó, además, que el pasado 1 de julio se abonó una mensualidad a los concejales y reconoció que aún permanecen pendientes tres meses de pago.

Explicó que la deuda será regularizada gradualmente en función de los ingresos genuinos que vaya generando la Municipalidad.