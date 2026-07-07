Itaipú: vertedero cerró sus compuertas luego de permanecer abierto una semana

El embalse de Itaipú quedó en su nivel normal operacional de 220,29 metros sobre el nivel del mar (msnm), según informó la binacional. Aunque las previsiones iniciales señalaban que el procedimiento se extendería hasta esta semana, el gerente de Operación del Sistema de la CHI, Ing. Rodrigo García Ramírez, explicó que tuvieron que anticipar la medida.

“La situación cambió puesto que el escenario hidrológico tuvo una mejoría y también registramos un aumento en la demanda de los sistemas, por lo que se dieron condiciones para anticipar la decisión de cerrar las compuertas”, señaló.

La operación de vertido se había iniciado a las 07:30 del domingo 28 de junio debido a la elevación del nivel del embalse hasta la cota 220,30 metros, valor cercano al máximo operativo de 220,40 metros. Ese crecimiento se dio como consecuencia de las lluvias que cayeron en la zona de las centrales ubicadas aguas arriba, además de restricciones asociadas a los sistemas eléctricos interconectados a la usina.

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Desde la central hidroeléctrica recordaron que el nivel máximo operacional del embalse de Itaipú es de 220 metros con 40 centímetros y puede llegar en su punto límite a 220,50 msnm. Sin embargo, indicaron que normalmente dejan un margen de seguridad de 10 centímetros, que serían los 220,40 msnm, para ir modulando el nivel del agua en la sala de control, en tiempo real.

El Ing. García comentó que el promedio de caudal vertido durante los días que permaneció abierto el vertedero fue de aproximadamente 1.400 metros cúbicos por segundo y precisó que por el momento no será necesaria una nueva operación, conforme a las previsiones.

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“La información actualizada que tenemos indica que las condiciones hidrológicas se normalizaron y que también aumentó la generación de energía, por lo que ya no hace falta mantener abierto el vertedero”, indicó.