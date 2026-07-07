Tasas bancarias: suben los créditos en guaraníes y bajan en moneda extranjera

El costo del financiamiento y los incentivos del ahorro se reajustaron en mayo de 2026 con una dinámica dividida por tipo de moneda. De acuerdo con el informe de indicadores financieros del citado mes, las tasas de interés del sistema en moneda nacional (MN) mostraron incrementos, tanto frente al mes previo como en comparación interanual, mientras que en moneda extranjera (ME) se observaron descensos.

En términos prácticos, esto implica que el crédito en MN se encareció en promedio, a la vez que los depósitos en MN obtuvieron una mayor rentabilidad. En cambios, para operaciones en moneda extranjera, se registró un efecto contrario: cayó el costo del crédito y también la tasa que reciben los ahorristas.

Para interpretar estos datos conviene distinguir dos conceptos: la tasa activa es la que cobran las entidades por los préstamos y la tasa pasiva es la que pagan por captar recursos, como depósitos.

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Crédito se encarece y los depósitos mejoran en guaraníes

La tasa de interés activa promedio ponderada en guaraníes del sistema bancario y de empresas financieras se ubicó en 16,07% durante mayo de 2026. El dato representa, 0,07 puntos porcentuales (p.p) frente al mes anterior y 2,08 pp en comparación con mayo del año 2025, según se desprende del informe de indicadores financieros publicados ayer por el BCP.

En lo que resepcta al lado del ahorro, la tasa pasiva en MN alcanzó 6,35%, con un avance más marcado en el margen en 0,13 pp respecto al mes anterior y de 1,27 pp frente al registro de mayo de 2025.

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El reporte desagrega el comportamiento por carteras y muestra movimientos heterogéneos en el corto plazo:

Así por ejemplo se observa reducciones en las tasas mensuales en préstamos de desarrollo, préstamos para vivienda y tarjetas de crédito.

La tasa de préstamos comerciales se mantuvo sin cambios y para préstamos de consumo se observó repunte.

En la comparación interanual, todas las tasas aumentaron, lo que sugiere un ciclo de encarecimiento más amplio del financiamiento en guaraníes.

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Moneda extranjera: caen tasas activas y pasivas

En lo que respecta a operaciones en moneda extranjera, el promedio se movió en sentido contrario. Por un lado, la tasa activa promedio ponderada en ME de bancos y empresas financieras se situó en 7,62% en mayo de 2026, con descenso mensual e interanual, según el informe de la banca matriz.

En cuanto a la tasa pasiva en ME también retrocedió y se ubicó en 3,57%, con descenso en su comparación mensual e interanual.

El detalle por carteras muestra un ajuste desigual:

Por un lado se redujo mensualmente la tasa de préstamos comerciales, aumentaron las tasas de préstamos de consumo y vivienda y para préstamos de desarrollo se mantuvo constante.

Mirando el último año, la trayectoria también fue dispar: bajaron interanualmente las tasas de préstamos comerciales y de desarrollo, mientras que subieron las de consumo y vivienda.