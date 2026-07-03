Crédito de consumo creció 42% a mayo: ¿Qué bancos concentran la mayor parte de la cartera?

Por varios periodos consecutivos se viene observando un crecimiento acelerado en los créditos de consumo, por encima del 30% anual, lo que podría representar un riesgo de sobreendeudamiento y ya está encendiendo las alertas por parte de economistas que vienen advirtiendo sobre la situación y más recientemente por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su reciente informe de conclusión de misión, el FMI alertó sobre el crecimiento acelerado del crédito de consumo, indicando la necesidad de mantener una vigilancia sobre dicha situación y estar listos para actuar en caso de que surjan indicios de un debilitamiento de los criterios de concesión de créditos.

El crédito de consumo es aquel que el banco otorga a las personas físicas para financiar la compra de bienes o servicios (autos, viajes, estudios y otros). Este rubro incluye también a la financiación con tarjetas de crédito y las que se solicitan en las entidades.

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El financiamiento al consumo creció 42% a mayo

De acuerdo con datos recientes del Banco Central del Paraguay (BCP), el financiamiento al consumo sigue manteniendo una tasa alta de crecimiento y es actualmente el rubro que más recursos destinan las entidades bancarias para créditos al público.

Así, al quinto mes del año, la cartera global otorgada por los bancos del sistema totalizó G. 35,52 billones, que representa un repunte del 42% en comparación al saldo que representó este rubro en el mismo periodo del año 2025 de G. 24,94 billones.

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Con la cifra lograda a mayo, el consumo representa casi el 20% del total de la cartera de préstamos de los bancos del sistema, siendo el rubro más importante de crédito.

¿Qué bancos lideran la cartera de consumo?

De acuerdo con los datos del BCP, 5 bancos acaparan el 76% de la cartera de consumo en el sistema, y solo dos de ellos ya casi llegan al 50%.

Banco Nacional de Fomento, con G. 8,35 billones Banco Itaú, con G. 8,13 billones Banco Familiar, con G. 5,02 billones Ueno Bank, con G. 3,26 billones Sudameris, con G. 2,14 billones

Saldo de tarjeta avanza peligrosamente

Dentro del rubro de consumo, se destaca también el crecimiento acelerado y sostenido del financiamiento con tarjetas de crédito, que en el promedio general registró un aumento interanual del 30%.

Sin embargo, al desagregar por niveles de financiamiento, el límite más bajo (de hasta G. 3 millones) viene creciendo en un ritmo del 50%, una situación que preocupa de sobre manera, porque revela una realidad: la gente se está endeudando para consumo básico para el supermercado, movilidad y otros. En otras palabras, hay una gran cantidad de ciudadanos de menores ingresos que están “tarjeteando para sobrevivir”.

De acuerdo con los datos del BCP, la cartera de tarjetas al mes de mayo último fue de G. 6,54 billones, que representa un aumento del 30% comparado con con el mismo periodo del año 2025 cuando el mismo rubro totalizó G. 5,03 billones.

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Bancos con mayor cartera en tarjetas

Según rebela el reporte de boletín financiero de la banca matriz, 5 entidades concentran el 80% de la cartera de tarjetas del sistema financiero paraguayo al mes de mayo último, que son:

Banco Itaú, con G. 2,23 billones Ueno Bank, con G. 964.033 millones Continental, con G. 878.747 millones Sudameris, con G. 694.183 millones GNB, con G. 517.485 millones

En cuanto a las entidades que reportan mayor crecimiento en sus líneas de tarjetas fueron Ueno (74%), Continental (42%), GNB (32%).

Por otra parte, en lo que respecta a la cantidad de tarjetas, este rubro lo lidera Ueno Bank con 1.084.707 que representa el 43% del parque de plásticos en poder de los bancos. La entidad que mantiene fuertes vínculos con el Gobierno ya que se lo vinculaba hasta hace poco con el presiente Santiago Peña, ha reportado un rápido crecimiento en el sistema no solo por la captación de fondos públicos y fondos previsionales, sino también se posiciona entre las entidades con mayor emisión de tarjetas.

A mayo último, la cantidad de tarjetas administradas por las intermediarias fue de 2.516.844

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Recomendación del FMI

En sus recomendaciones, el FMI sostiene que la rápida y sostenida expansión del crédito al consumo requiere un seguimiento minucioso, de modo a estar listos para actuar en caso de que surjan indicios de un debilitamiento de los criterios de concesión de créditos.

Agregaron además que el desarrollo de un conjunto de herramientas macro prudenciales, especialmente de aquellas centradas en los prestatarios y destinadas a promover un endeudamiento sostenible de los hogares, como los límites a la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos, reforzaría la capacidad de las autoridades para contener las vulnerabilidades.