Appec se suma al reclamo de Paraguay por mayor equidad en cuotas cárnicas del Mercosur

En la reciente Cumbre de Poderes del Mercosur, Paraguay volvió a defender un reparto equitativo de las cuotas de exportación para los distintos productos contemplados en el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), planteando que cada uno de los cuatro países miembros del bloque reciba el 25% de los cupos.

Tras la postura expresada por el presidente Santiago Peña sobre la distribución de los cupos del Mercosur con la UE, la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) manifestó su respaldo al planteamiento del mandatario.

Acuerdo UE-Mercosur: Reparto justo

Durante la cumbre realizada el martes, Peña sostuvo que la distribución de las cuotas de acceso al mercado europeo debe contemplar las “asimetrías existentes” entre los países y garantizar un reparto justo de los beneficios.

“Cuando hablamos de cuotas no pedimos privilegios, pedimos equidad”, afirmó el jefe de Estado.

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En referencia a la Cuota Hilton para la carne, el mandatario mencionó las dificultades que enfrentó Paraguay para acceder en igualdad de condiciones al mercado europeo y aseguró que las asimetrías no se resuelven con declaraciones de principios, sino con resultados concretos.

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Postura de Appec: “Equidad en la distribución”

En ese contexto, la Appec respaldó, mediante un comunicado, el reclamo de equidad en la distribución de las cuotas cárnicas dentro del Mercosur, expuesto por el presidente de la República.

Desde el gremio señalaron además que la equidad en el acceso a los mercados internacionales constituye una condición indispensable para fortalecer la integración regional y aprovechar plenamente el potencial exportador de todos los países miembros.

“Paraguay demostró, a lo largo de los años, el compromiso de su cadena cárnica con la producción responsable, el cumplimiento de los más altos estándares sanitarios y la construcción de una reputación internacional basada en la calidad y la confiabilidad”, destacaron.

Reglas que garanticen igual de oportunidades en el Mercosur

Para la Appec, ese esfuerzo también debe reflejarse en reglas que garanticen igualdad de oportunidades para todos los socios del bloque.

Asimismo, remarcaron que, debido a la implementación gradual de los cupos totales, Paraguay se encuentra en condiciones de cumplir con una asignación más justa de las cuotas que reclama, sin inconvenientes para abastecer los volúmenes que le correspondan.

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“La asociación reitera su confianza en el diálogo y en la negociación como herramientas para avanzar hacia un esquema de integración que beneficie al conjunto del bloque y contribuya al crecimiento sostenible del sector productivo regional”, concluyeron.

El reclamo de Paraguay

Como uno de los principales puntos de discusión, Paraguay plantea un reparto igualitario de la cuota de carne vacuna negociada con la Unión Europea.

Actualmente, el cupo anual para el Mercosur es de 6.000 toneladas con arancel cero, por lo que el país propone que cada uno de los cuatro socios reciba el 25% del volumen total, equivalente a unas 1.500 toneladas.