Senacsa: Paraguay tiene poco que perder si no hay acuerdo sobre cupos del Mercosur con UE

El presidente Santiago Peña reclamó un reparto equitativo de los cupos de exportación del Mercado Común del Sur (Mercosur) hacia la Unión Europea (UE) y pidió eliminar las asimetrías entre los socios del bloque.

El titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, calificó de “excelente” la postura asumida por Peña ante los demás miembros del Mercosur durante la cumbre del bloque en Luque.

Martin explicó que la posición paraguaya consiste en que el país acceda al 25% de participación en todos los productos contemplados en el acuerdo, mientras que la propuesta impulsada por otros socios del Mercosur, en el mejor de los casos, contempla apenas un 10%.

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Senacsa: Paraguay no tiene mucho que perder

El titular del Senacsa consideró que la falta de consenso entre Paraguay y el resto de los países del Mercosur tampoco representaría un escenario desfavorable para el sector cárnico nacional.

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“En caso de una no negociación de un nuevo acuerdo, lo que queda es el que primero llena, el que primero ocupa. La peor posición en el peor escenario no es que nos disconforma. Se está buscando tener una negociación que agrade a todos. En esto no tenemos mucho que perder porque nunca tuvimos acceso arancelario a la UE”, declaró.

Añadió que, antes de las negociaciones del acuerdo comercial, exportar fuera de la cuota arancelaria resultaba muy difícil debido al elevado costo de los aranceles.

Exportaciones de carne a Europa representan menos del 5%

Martin precisó que el Mercosur exportó el año pasado unas 4,5 millones de toneladas de carne al mundo, de las cuales menos del 5% tuvo como destino la Unión Europea.

“Esto no es de vida o muerte. No es que la ganadería o la actividad pecuaria va a cambiar de la noche a la mañana por tener o no este acceso”, apuntó.

Asimismo, sostuvo que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE fue “sobrepublicitado”, aunque aclaró que no le resta importancia porque estima que, en un plazo aproximado de cinco años, las exportaciones hacia Europa podrían duplicarse.

Diferencias en Mercosur envían una mala señal

El presidente del Senacsa advirtió que las discrepancias entre los países del Mercosur pueden afectar la imagen del bloque frente a la Unión Europea y otros mercados interesados en sus productos, como Japón.

“No estamos dejando buenas señales que puedan dejar antecedentes positivos”, sostuvo.

Suspensión de Brasil podría favorecer a Paraguay

Martin también señaló que la suspensión de Brasil por cuestiones fitosanitarias podría abrir una oportunidad temporal para Paraguay en el mercado europeo.

“En el rubro bovino le puede costar a Brasil al menos hasta un año, como mínimo (ponerse en condiciones para ingresar al mercado UE). Esa oferta va a ser suplida más por Paraguay que por Argentina o Uruguay, por la similitud en producción”, expresó.

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Exportación de carne avícola a la UE

El titular del Senacsa informó además que el primer envío de carne avícola paraguaya a la Unión Europea se concretaría en los próximos días.

Explicó que el inicio de las exportaciones podría depender de cuestiones vinculadas a la agenda de Peña, aunque aseguró que el mercado europeo representa una oportunidad importante para el sector.

Acotó que, inicialmente, se prevé el envío de tres o cuatro contenedores por mes, mientras se evalúa la aceptación del producto y la capacidad de abastecimiento de Paraguay.