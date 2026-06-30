Mercosur: Peña reclama más integración y denuncia “injusticias” en acuerdo con la Unión Europea

En su discurso en la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, el presidente Santiago Peña expuso una serie de cuestionamientos al funcionamiento del bloque regional que cumplió 35 años en marzo pasado.

Primeramente agradeció a los mandatarios presentes, con Luíz Inácio Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay); y Rodrigo Paz Pereira (Bolivia). También estuvieron presentes José Antonio Kast (Chile) y Daniel Novoa (Ecuador).

La reunión semestral de Jefes de Estado está marcada por la ausencia del presidente argentino Javier Milei, quien tampoco asistió a la Cumbre de julio de 2024 que se realizó en nuestro país.

Peña dijo que “hay un sentimiento de insatisfacción”. “Es el sentimiento que yo tengo. Pero esa insatisfacción nunca es una frustración, nunca es un enojo, es simplemente las ganas de poder hacer muchísimo más”, expresó.

Dijo que a lo largo de los últimos meses, se destaca la firma del histórico acuerdo comercial con la Unión Europea tras 25 años de arduas negociaciones.

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Sin embargo, Peña apuntó que Sudamérica necesita una mayor integración pero agregó que la misma debe darse sobre reglas claras y sobre mecanismos que nos den previsibilidad en el proceso.

En este tenor, Peña se refirió al acuerdo comercial que firmó el Mercosur con la Unión Europea en enero pasado en Asunción, tras más de 25 años de negociaciones. Se refirió a la distribución equitativa de cupos del Mercosur, que todavía está en negociación.

“Con nuestras luces y con nuestras sombras, permítanme decirles que el Mercosur, por lejos, es hoy la mayor herramienta de integración que tiene nuestro continente. Quiero decirles, como ustedes saben, a mí me gusta siempre hablar con la verdad. La verdad creo que es un valor fundamental en la construcción de relaciones genuinas, y esa verdad a veces es dura, esa verdad a veces incomoda, pero estoy convencido que a la larga esa verdad es la que nos da la libertad para poder seguir construyendo. Por eso tengo que decir hoy la verdad sobre un tema que nos ocupa y que luego de la enorme satisfacción que significó la firma del acuerdo con la Unión Europea, a Paraguay le ha quedado un sabor amargo sobre la implementación de ese acuerdo. Por momentos sentí que el Paraguay puso su firma para que todos los países ganáramos, pero apenas firmamos el acuerdo nos empezamos a percatar que la unidad no era tan fuerte, costó mucho llegar hasta acá, y celebro que hayamos llegado hasta acá”, manifestó.

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Seguidamente, Peña aseveró que ”lastimosamente" él no prestó el voto de Paraguay para que el bloque se beneficiara y luego dejáramos la integración de lado".

“Lo presté porque creo en esto, porque creo en todos nosotros, juntos. Por eso, el Paraguay sostiene su posición sobre la distribución de las cuotas. Ya muchos me dijeron, pero Paraguay está muy duro, parecería que es un capricho. Esto no es un capricho, esto es una cuestión de justicia. Como dijo un gran filósofo político, John Rawls, la justicia es la primera virtud de las instituciones”, manifestó.

Peña, agregó, en su discurso: “Por ello, la justicia debe ser la primera virtud del Mercosur. Hoy es Paraguay, mañana es Bolivia, el día de mañana será otro Estado miembro. Un Mercosur sin justicia es cualquier cosa, menos un bloque fraterno de integración. Y le pregunto, ¿dónde quedó la justicia en la distribución de las cuotas? ¿Está fundada nuestra unión en la verdadera igualdad, en la verdadera justicia? Para el Paraguay, este acuerdo tiene un peso distinto. Somos un país sin litoral marítimo. Y hago esta salvedad porque hoy es Paraguay, mañana le va a tocar a la hermana nación de Bolivia".

“Somos un país sin litoral marítimo y esa condición nos impone costos logísticos muchos más elevados que los de cualquier otro miembro del bloque. Cada contenedor que sale del Paraguay carga con cientos de kilómetros y con un sobrecosto que el resto no paga. Esa es la asimetría que reconocemos. Cuando se firmó en 1991 el Mercosur, reconoció las asimetrías de dos países grandes, como son el Brasil y la Argentina, sobre dos países menos grandes, no pequeños, como el Uruguay y el Paraguay”, aseveró el jefe de Estado.

La posición de Peña ya lo adelantó ayer, el canciller nacional Rubén Ramírez quien indicó que Paraguay manifiesta “su preocupación por los criterios propuestos para la asignación de cuotas de exportación al mercado europeo". Argumentó que los volúmenes planteados para el país no reflejan adecuadamente sus capacidades productivas ni los compromisos asumidos en el marco del acuerdo.

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“El Paraguay no pide privilegios; reivindica equidad”, afirmó el canciller Ramírez. Insistió en que la credibilidad del bloque depende de que los beneficios de la integración alcancen efectivamente a todos sus miembros.

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Tras más 25 años de negociaciones

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, y cuatro días después, el 21 de ese mismo mes, el Parlamento Europeo envió el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la Corte comunitaria revise si es compatible con los tratados del bloque europeo.

Este pacto de asociación está dividido en dos secciones: una comercial y la otra política. El pacto fue sellado durante una ceremonia realizada en Asunción en enero pasado, tras más de 25 años de negociaciones.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) supone la creación de un mercado de 700 millones de personas en el que se liberalizarán más del 90% de los aranceles actuales, algunos de forma inmediata.

Bruselas calcula que el acuerdo permitirá aumentar las exportaciones anuales europeas a los países del Mercosur un 39% en 2040, hasta los 50.000 millones de euros.

“Asimetrías no desaparecieron”

En otro momento de su discurso, Santiago Peña se refirió a las asimetrías en el Mercosur. “Estas asimetrías no han desaparecido. Por eso, la asimetría que exigimos tener es una cuestión de justicia. Como ciudadano común quiero, deseo, sueño, pero, principalmente como presidente del Paraguay exijo un Mercosur justo. Y me permito algunas preguntas que merecen una respuesta honesta entre nosotros. ¿Para qué negociamos con Europa si el acceso a nuevos mercados no ha de servir para desarrollar lo que aún no está desarrollado? ¿Para qué sirve un acuerdo de libre comercio que reproduce las asimetrías que ya existen en lugar de corregirlas?“, criticó.

“Cuando hablamos de cuotas no pedimos privilegios, pedimos equidad y por eso pedimos que se reconozca esa diferencia, la que hoy nos separa y la que estoy seguro juntos podemos cerrar. Y lo digo con todas las letras. El Mercosur tiene que permitir que el Paraguay crezca. Y yo sé que muchos dicen, pero el Paraguay ya está creciendo. Es cierto. El Paraguay es la economía que más crece. Pero estamos corriendo desde atrás en la carrera del desarrollo. La historia nos demuestra demasiados ejemplos cruelmente dolorosos en los que nuestros países impidieron que el Paraguay crezca. Las cosas pueden y deben ser diferentes, hoy para Paraguay, pero el día de mañana para otros miembros del Mercosur. Hoy atravesamos el proceso de industrialidad. Hoy Paraguay vive el proceso de industrialización que todos ustedes, las grandes economías de este bloque, ya vivieron hace 30 años. No pedimos ventajas, pedimos el espacio para desarrollarnos, el mismo que ustedes tuvieron en su momento. Lo que ocurrió en su momento con la cuota Hilton, nos deja una gran lección”, manifestó el mandatario paraguayo.

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“Asimetrías no se resuelven con declaraciones”

En otro momento, Santiago Peña dijo que las asimetrías no se resuelven con declaraciones de principios sino que se resuelven con resultados concretos. “Me dicen que la posición paraguaya es inflexible. Y yo les devuelvo la pregunta. ¿Dónde quedó el espíritu de integración? ¿Dónde quedó la solidaridad? Y todavía más, ¿dónde está la justicia? Esa justicia por la que tanto luchó e hizo el presidente Lula en Brasil, que reconozco y perdone que lo mencione, pero es un ejemplo de que la justicia debe hacer que los más pequeños no sean aplastados por los más grandes, de que el fuerte y el débil sean puestos en igualdad de condiciones. Sin justicia no puede haber un Mercosur, no puede haber integración, no puede haber amistad genuina entre nosotros. Flexibilidad la tuvimos cuando pusimos el hombro para cerrar el acuerdo", manifestó.

Peña dijo que Paraguay fue el que más cedió en la posición por negociaciones que se habían tomado en gobiernos anteriores" y agregó que “nosotros aceptamos”.

“No es ni más ni menos lo que pido hoy. Se los digo con una convicción sencilla. Si el Mercosur quiere ser creíble hacia afuera, primero debe ser justo hacia adentro. Porque hoy no estamos diciendo únicamente cómo administrar unas cuotas. Estamos decidiendo qué clase de Mercosur queremos dejarle a las próximas generaciones. ¿Queremos un Mercosur en donde el fuerte pisotea al débil, el más grande pueda asfixiar al más pequeño? ¿O queremos un Mercosur que realmente sea reconocido por la generosidad de la integración? Y todo esto nos conduce al corazón del asunto, que son las asimetrías. Y este no es un concepto más. Es un concepto fundamental y fue clave en el nacimiento del Mercosur. Hago mía las palabras de un gran prohombre del Paraguay, Manuel Gondra, quien decía que la justicia consiste en la siguiente idea fundamental: no pudiendo hacer que el justo sea siempre fuerte, debemos empeñarnos porque el fuerte sea siempre justo. Porque eso es la justicia", cuestionó.

Añadió: “El fuerte es justo, el justo fuerte. La cancha no está nivelada para todos por igual. No tenemos el mismo mercado, ni las mismas industrias, ni la misma logística”.

Piden Focem más solidario

Peña también aludió al fondeo del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem). Dijo que Paraguay, como un país sin litoral disputa este partido con un peso y una mochila un poco más pesada que el resto. Indicó que es inadmisible que el fondeo del Focem sea menor que desde su fundación hace más de 25 años.

Señaló que ese hecho sería un retroceso. “Con mucha crudeza, llamar sería una vergüenza, para el Mercosur. Por eso quiero hoy celebrar que exista la voluntad de que el nuevo fondo sea al menos 50% más grande que el que teníamos anteriormente”, expresó.

Acuerdo con otros países

El presidente Peña, por último, enumeró los acuerdos y negociaciones vigentes de libre comercio con Emiratos Árabes y Japón. Recordó la vigencia del acuerdo comercial con Singapur. Señaló que el Mercosur debe culminar las negociaciones vigentes y explorar más entendimientos con otras naciones.