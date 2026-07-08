Planta industrial de carne aviar operará con potencia de 6 MVA

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, junto al director de Distribución, Ing. José González, formaron parte de la comitiva oficial que acompañó a la primera exportación de carne aviar paraguaya a la República de China (Taiwán).

El acto central estuvo encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, y contó con la presencia de altas autoridades nacionales y diplomáticas.

Para abastecer la alta demanda energética de la megaestructura, se requirió la construcción de una línea exclusiva de Media Tensión. Este tendido, que conecta directamente desde la Subestación San Antonio, fue edificado por la firma privada bajo la supervisión y autorización técnica de la institución eléctrica estatal.

El enfoque del proyecto apunta directamente al aprovechamiento de la energía local para el valor agregado de las materias primas. Con este respaldo de potencia, la planta industrial expande su capacidad operativa de manera sustancial, consolidando el consumo de energía eléctrica con fines netamente industriales, destacaron.

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Millonaria inversión en San Antonio

Durante la actividad realizada en la mañana de este miércoles 8 de julio, las autoridades recorrieron las modernas instalaciones de la planta ubicada en el departamento Central. La fábrica procesadora cuenta actualmente con una capacidad de faena de aproximadamente 140.000 pollos por día.

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Desde la empresa estatal destacaron que, mediante estas acciones técnicas concretas, la ANDE busca garantizar la infraestructura de base que requieren las grandes inversiones en el país. El objetivo final es apuntalar las políticas del Gobierno que fomentan la competitividad del Paraguay frente a mercados internacionales altamente exigentes.

La apertura de Taiwán para el sector avícola representa un mercado estratégico que dinamizará la economía local a través de la generación de empleo directo e indirecto en toda la cadena de valor en la zona de San Antonio y alrededores, según resaltaron las autoridades.