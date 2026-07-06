Itaipú aumentó 20,6% el suministro de energía al Paraguay en el primer semestre de 2026

El informe oficial de la Dirección Técnica de la Margen Derecha de Itaipú revela que la binacional inyectó al sistema de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) un total de 14.603 GWh entre enero y junio de 2026.

Esta cifra representa un considerable salto frente a los 12.109 GWh entregados en el primer semestre de 2025. La diferencia neta es de 2.494 GWh más de energía para el país en solo seis meses, lo que significa un incremento del 20,6%.

El aumento exhibe una participación cada vez mayor de la producción de la binacional para sostener el consumo residencial e industrial en nuestro país, reduciendo el margen de excedente que históricamente se cedía al Brasil.

En junio último, la generación total de la central hidroeléctrica llegó a los 6.161 GWh en 2026, superando en un 8,6% los 5.671 GWh registrados en junio del año pasado.

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De la producción de junio de este año, 2.874 GWh provinieron del sistema de 50 Hz (la frecuencia paraguaya), y la ANDE retiró de esa cantidad 2.170 GWh. En contraste, en junio de 2025 la estatal había retirado solo 1.916 GWh, lo que marca un aumento del 13,2% en el retiro efectivo de la empresa estatal.

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La producción global acumulada por la planta en el semestre alcanzó 37.958 GWh en 2026, un 1,8% más que los 37.270 GWh de 2025. Por el aumento de la demanda interna, este volumen ahora equivale a 1 año y 3 meses de abastecimiento local, mientras que en el periodo anterior rendía para 1 año y 5 meses.

Alta disponibilidad técnica en la central

Desde el punto de vista operativo, la hidroeléctrica reportó que el índice de disponibilidad de sus unidades generadoras tocó un 96,26% al cierre de junio de 2026, frente al 96,21% del año anterior.

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Ambas marcas superan la meta empresarial fijada por la entidad, que está establecida en un 94% de eficiencia para el complejo hidroeléctrico. Según el reporte oficial de la entidad, “estos logros son posibles gracias a la eficiencia operacional y de mantenimiento” y a los “trabajos coordinados entre los sistemas eléctricos de Paraguay y Brasil” para optimizar los recursos.

Leve mejoría en Yacyretá

En paralelo, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) mantiene un estricto esquema de falta de transparencia al no proveer informes oficiales actualizados sobre su producción, obligando a recurrir a fuentes técnicas del sector energético del vecino país para conocer la realidad de la hidroeléctrica.

Los datos extraoficiales indican que la generación de Yacyretá en junio de 2026 alcanzó los 1.319 GWh, cifra que representa un incremento del 3% con respecto al mismo mes del año pasado y un 6% más en comparación con mayo pasado.

Durante el primer semestre de 2026, la producción acumulada de la central llegó a 7.726 GWh, cerrando el periodo con una leve mejoría del 1,4% frente al volumen registrado entre enero y junio de 2025.

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Bajo el actual esquema financiero, que establece un pago a cuenta acordado de US$ 28 por MWh, la binacional debió generar recursos por aproximadamente US$ 37 millones solo por la energía entregada a Paraguay y Argentina durante junio. De este total, corresponden unos US$ 18,5 millones para cada margen.

En lo que va del año, considerando el mismo piso de US$ 28 por MWh, la facturación total de Yacyretá entre enero y junio de 2026 asciende a US$ 216 millones, lo que significa que US$ 108 millones deben ser administrados por la a margen paraguaya de la binacional.