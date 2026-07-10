¿Buscando empleo? BCP habilita postulaciones para llenar vacancias en nuevo concurso

El Banco Central del Paraguay (BCP) abrió hoy oficialmente al público su Concurso Público de oposición de títulos, méritos y aptitudes correspondiente al año 2026, un proceso orientado a incorporar 45 nuevos funcionarios. La institución comunicó la habilitación del llamado como parte de su esquema de selección formal de personal, y que la postulación está disponible del 10 al 24 de julio de presente año.

Según informó el propio BCP, el objetivo es cubrir vacancias y sumar perfiles que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional, mediante un mecanismo que privilegia la idoneidad profesional.

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¿Qué cargos están disponibles en el BCP?

El concurso de la banca matriz contempla puestos técnicos y especializados en distintas áreas. Entre los perfiles mencionados se encuentran: supervisor junior, economista, abogado, analista en tecnología, ingeniero civil y analista en gestión de datos.

La convocatoria está dirigida a profesionales titulados en carreras vinculadas a esos roles. El BCP detalló que, entre las formaciones requeridas según cada perfil, figuran: Economía, Contabilidad, Derecho, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Ciencias Informáticas, Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Análisis de Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil.

Podrán postular quienes cumplan los requisitos generales y los específicos definidos tanto para el concurso como para cada puesto, de acuerdo con la información institucional.

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Acceso a bases y condiciones para concurso en BCP

Los interesados deben consultar las bases y condiciones en el portal institucional del Banco Central del Paraguay, donde se encuentra habilitado el apartado correspondiente al llamado. Allí se detallan los requisitos, perfiles y lineamientos de participación que rigen el proceso.

El BCP indicó que el concurso se desarrollará mediante etapas de evaluación objetiva, sustentadas en criterios “claros y verificables”, con la finalidad de seleccionar los perfiles más adecuados.

Algunos requisitos excluyentes son:

Cédula de identidad vigente ambos lados. nacionalidad paraguaya

Formación académica: Título profesional demostrado con el título universitario original o fotocopia autenticada.

Promedio académico universitario: Mínimo 3,5 (tres con cinco) de 5,0 (cinco). Demostrado con certificado de estudios original o fotocopia autenticada. El Título y Certificado de estudio deberán estar legalizados por el Rectorado y registrados en el MEC. Asimismo, la carrera deberá estar debidamente acreditada por la ANEAES y los documentos emitidos en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados en el país de origen.

Declaración Jurada: Descargar y firmar la nota de conformidad de este requisito, cuyo formato se encuentra disponible a la derecha de esta página en el apartado

Etapas del concurso del BCP

De acuerdo con el comunicado del BCP, el concurso se inscribe en una política institucional de transparencia y meritocracia, orientada a garantizar igualdad de oportunidades para los postulantes por lo que constará de varias etapas:

Inscripción y Postulación: Registro electrónico en la plataforma oficial del BCP, cargando los documentos excluyentes dentro del plazo establecido.

Evaluación de Títulos, Méritos y Aptitudes: Verificación del perfil profesional y análisis de la documentación respaldatoria.

Prueba de Conocimientos: Examen técnico relacionado directamente con el perfil y las competencias exigidas para el cargo concursado.

Entrevistas (Técnica y Psicolaboral): Evaluaciones individuales con representantes de las gerencias, el área técnica y consultores externos para medir habilidades y perfil psicológico