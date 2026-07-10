Economía
10 de julio de 2026 a la - 16:19

¿Buscando empleo? BCP habilita postulaciones para llenar vacancias en nuevo concurso

El Banco Central del Paraguay (BCP) busca incorporar 45 funcionarios a su plantel y habilita desde hoy portal para postulaciones.
El Banco Central del Paraguay (BCP) busca incorporar 45 funcionarios a su plantel y habilita desde hoy portal para postulaciones.

El Banco Central del Paraguay habilitó su Concurso Público 2026 para sumar 45 funcionarios en cargos técnicos y especializados, entre ellos abogados, economistas, analistas, ingenieros, supervisor junior. Postulaciones disponibles hasta el 24 de este mes.

Por ABC Color

El Banco Central del Paraguay (BCP) abrió hoy oficialmente al público su Concurso Público de oposición de títulos, méritos y aptitudes correspondiente al año 2026, un proceso orientado a incorporar 45 nuevos funcionarios. La institución comunicó la habilitación del llamado como parte de su esquema de selección formal de personal, y que la postulación está disponible del 10 al 24 de julio de presente año.

Según informó el propio BCP, el objetivo es cubrir vacancias y sumar perfiles que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional, mediante un mecanismo que privilegia la idoneidad profesional.

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¿Qué cargos están disponibles en el BCP?

El concurso de la banca matriz contempla puestos técnicos y especializados en distintas áreas. Entre los perfiles mencionados se encuentran: supervisor junior, economista, abogado, analista en tecnología, ingeniero civil y analista en gestión de datos.

La convocatoria está dirigida a profesionales titulados en carreras vinculadas a esos roles. El BCP detalló que, entre las formaciones requeridas según cada perfil, figuran: Economía, Contabilidad, Derecho, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Ciencias Informáticas, Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Análisis de Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil.

Podrán postular quienes cumplan los requisitos generales y los específicos definidos tanto para el concurso como para cada puesto, de acuerdo con la información institucional.

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Acceso a bases y condiciones para concurso en BCP

Los interesados deben consultar las bases y condiciones en el portal institucional del Banco Central del Paraguay, donde se encuentra habilitado el apartado correspondiente al llamado. Allí se detallan los requisitos, perfiles y lineamientos de participación que rigen el proceso.

El BCP indicó que el concurso se desarrollará mediante etapas de evaluación objetiva, sustentadas en criterios “claros y verificables”, con la finalidad de seleccionar los perfiles más adecuados.

Algunos requisitos excluyentes son:

  • Cédula de identidad vigente ambos lados. nacionalidad paraguaya
  • Formación académica: Título profesional demostrado con el título universitario original o fotocopia autenticada.
  • Promedio académico universitario:  Mínimo 3,5 (tres con cinco) de 5,0 (cinco). Demostrado con certificado de estudios original o fotocopia autenticada. El Título y Certificado de estudio deberán estar legalizados por el Rectorado y registrados en el MEC. Asimismo, la carrera deberá estar debidamente acreditada por la ANEAES y los documentos emitidos en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados en el país de origen.
  • Declaración Jurada: Descargar y firmar la nota de conformidad de este requisito, cuyo formato se encuentra disponible a la derecha de esta página en el apartado

Etapas del concurso del BCP

De acuerdo con el comunicado del BCP, el concurso se inscribe en una política institucional de transparencia y meritocracia, orientada a garantizar igualdad de oportunidades para los postulantes por lo que constará de varias etapas:

Inscripción y Postulación: Registro electrónico en la plataforma oficial del BCP, cargando los documentos excluyentes dentro del plazo establecido.

Evaluación de Títulos, Méritos y Aptitudes: Verificación del perfil profesional y análisis de la documentación respaldatoria.

Prueba de Conocimientos: Examen técnico relacionado directamente con el perfil y las competencias exigidas para el cargo concursado.

Entrevistas (Técnica y Psicolaboral): Evaluaciones individuales con representantes de las gerencias, el área técnica y consultores externos para medir habilidades y perfil psicológico

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