Subestación Zárate Isla de ANDE: cuatro consorcios pujan con ofertas de hasta US$ 110 millones

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) llevó a cabo el acto oficial de recepción de ofertas para la construcción e interconexión de la futura Subestación Zárate Isla, un proceso que en su momento fue frenado por una protesta.

La apertura de sobres fue el pasado 10 de julio en sede central de ANDE, correspondiente a la licitación Lp1840-25 con ID 470147. De acuerdo con los datos de la institución, todas las ofertas económicas se ubicaron por debajo de la previsión técnica, considerando que el monto estimado de inversión de la convocante ascendía a US$ 149.402.564.

Los presupuestos totales planteados por las firmas participantes oscilan entre los US$ 101.100.000 y los US$ 110.413.435, lo que representa un margen de ahorro respecto al tope inicialmente proyectado por la compañía del Estado.

El Consorcio Itay 220 (integrado por Tecnoedil S.A. y Ocho A S.A.) presentó la propuesta global más baja, con US$ 101.100.000. En contrapartida, la oferta más elevada pertenece al Consorcio CCR Zárate Isla (compuesto por CIE S.A., Concret Mix S.A. y Rieder & Cía.), con un total de US$ 110.413.435.

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Fuerte puja e impugnaciones cruzadas

La jornada estuvo marcada por una intensa serie de observaciones técnicas recíprocas entre los competidores. El Consorcio CCR Zárate Isla impugnó formalmente a Ingeniería de Topografía y Caminos (T&C S.A.) y al Consorcio TI Leasing, alegando que las marcas de los equipos propuestos carecen de ciertas certificaciones internacionales exigidas.

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Por su parte, la firma T&C S.A. contraatacó cuestionando al Consorcio Itay 220 y al Consorcio TI Leasing, denunciando que la documentación presentada para los módulos de las subestaciones aisladas por gas (GIS) y las estructuras metálicas adolece de falta de claridad y omite el respaldo de experiencia requerido.

Cabe recordar que desde la ANDE explican que la utilización del leasing operativo permite incorporar infraestructura de transmisión eléctrica de alta tensión sin necesidad de recurrir al endeudamiento público directo ni sobrecargar el Presupuesto General de la Nación. Bajo este modelo, el contratista privado financia, construye y mantiene las instalaciones, mientras que la empresa estatal abona cuotas periódicas por su uso.

El Comité de Evaluación de Ofertas de la institución deberá analizar ahora la validez legal y cualitativa de cada una de las propuestas e impugnaciones antes de emitir el dictamen final de adjudicación.