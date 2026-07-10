ANDE: Ofertas de hasta US$ 42,5 millones en “leasing” para subestación Autódromo

El acto oficial de la Licitación Pública Nacional N° 1841/2025 (ID 470167) se realizó en la sede central de la empresa electrica estatal el miércoles 1 de este mes, bajo la presidencia de Alejandra Jiménez, jefa de Licitaciones Internacionales de la ANDE.

Si bien inicialmente trascendieron solo los montos de las pólizas de garantía de mantenimiento que subieron a la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el anexo oficial de precios reveló el costo total de las ofertas que analiza el Comité de Evaluación:

Benito Roggio e Hijos S.A. : Presentó la propuesta más elevada con un total por la prestación de US$ 42.599.219,13 , con una cuota periódica licitada de US$ 449.684,00 y un valor residual de US$ 4.259.921,91 .

Consorcio Aratiri (RUC DNCP-002501, integrado por 14 de Julio S.A., T&C S.A., Tecno Electric S.A. y Tecno Plus Ingeniería S.A.): US$ 42.528.914,84 , con la cuota periódica más alta, de US$ 499.300,21 y un valor residual de US$ 4.252.891,49 .

Consorcio TI Leasing (conformado por Tocsa S.A. e Implenia S.A.): Ofertó un precio de US$ 32.349.907,98 , una cuota de US$ 377.953,74 y un valor residual de US$ 3.234.990,80 .

Consorcio Aratiri (RUC DNCP-002507 - homónimo del anterior, estáintegrado por Tecnoedil S.A. Constructora y Ocho A S.A.): formuló la oferta global más baja con US$ 32.350.000, cuota periódica de US$ 341.400y un valor residual de US$ 3.235.000.

Lea más: ANDE reactiva licitaciones por “leasing”, pero con un aumento global de US$ 61 millones

Impugnaciones

Durante la apertura, el Consorcio TI Leasing atacó las ofertas del bloque Consorcio Aratiri (DNCP-002501) y de Benito Roggio e Hijos S.A., acusándolos de sobrepasar el 20% del valor máximo de la prestación publicado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), lo que, según argumentó, exige una “descalificación directa”.

Asimismo, los competidores cruzaron cuestionamientos técnicos sustanciales. TI Leasing denunció que la oferta del Aratiri de Tecnoedil y Ocho A omitió firmar el formulario de oferta y el desglose de precios. En contrapartida, Benito Roggio e Hijos S.A. impugnó a Aratiri y a TI Leasing señalando deficiencias críticas en los prediseños y en las dimensiones de los terrenos ofertados, los cuales supuestamente no cumplen con el mínimo de 100m x 100m exigido por la estatal.

Lea más: ANDE convoca a 4 licitaciones por US$ 301,9 millones, mediante leasing

El acta de observaciones y el anexo de precios llevan la rúbrica de las autoridades de control de la estatal, entre ellas Lorena María Godoy, y el Lic. Luis Miguel González, de la Jefatura del Departamento de Licitaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El uso del "leasing" operativo para infraestructura eléctrica es una modalidad que la ANDE defiende como una vía alternativa de financiamiento privado para evitar el endeudamiento público directo e inmediato, traspasando el riesgo de la construcción al contratista antes de que el Estado empiece a pagar el arrendamiento con opción a compra.