Paraguay acumula 12 años como país de ingreso mediano alto

La permanencia durante 12 ejercicios consecutivos en el segmento de ingresos medios altos constituye una señal favorable. El cambio no fue transitorio y Paraguay logró sostenerse por encima del umbral que separa a las economías de ingreso mediano bajo de aquellas ubicadas en el nivel siguiente.

El Banco Mundial actualiza estas categorías cada 1 de julio con base en el ingreso nacional bruto (INB) per cápita del año anterior, expresado en dólares mediante la metodología Atlas, que busca moderar el efecto de las fluctuaciones cambiarias.

Cuando Paraguay ingresó al grupo de ingreso mediano alto en FY16/2014, el rango correspondiente se extendía desde US$ 4.126 hasta US$ 12.735 por habitante. Para FY27/2025, los límites aumentaron a entre US$ 4.636 y US$ 14.375. En once ejercicios, el piso de la categoría subió US$ 510, equivalente a 12,4%, y el techo avanzó US$ 1.640, un incremento de 12,9%. Esto implica que permanecer en el mismo grupo requiere que el ingreso por habitante acompañe la actualización de los parámetros internacionales.

La trayectoria de los umbrales no fue lineal. El límite inferior de la categoría de ingreso mediano alto bajó de US$ 4.126 en FY16/2014 a US$ 3.896 en FY19/2017. Posteriormente retomó una tendencia ascendente, aunque registró una reducción de US$ 4.516 en FY25/2023 a US$ 4.496 en FY26/2024, antes de subir a US$ 4.636 en FY27/2025, tal como se muestra en la infografía.

Por tanto, una modificación en la categoría de un país no depende únicamente de su evolución económica, sino también de los cambios anuales en los límites establecidos por el Banco Mundial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El resultado paraguayo debe valorarse, pero requiere una lectura crítica. Formar parte del grupo de ingreso mediano alto no significa que el país esté próximo a convertirse en una economía de ingreso alto. El rango vigente es amplio: comienza en US$ 4.636 y se extiende hasta US$ 14.375. Entre ambos extremos existe una diferencia de US$ 9.739, por lo que economías con niveles de ingreso considerablemente distintos comparten una misma clasificación. Para ingresar al grupo de ingresos altos, el INB per cápita debe superar actualmente los US$ 14.375. Y si bien la serie evidencia un avance frente a las casi tres décadas en las que Paraguay permaneció como economía de ingreso mediano bajo, el desafío ya no consiste únicamente en conservar la categoría, sino en avanzar dentro de ella.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones