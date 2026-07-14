Equiparación salarial: enfermeros de IPS analizarán paro tras no recibir respuesta favorable

Trabajadores del área de Enfermería del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestaron este martes frente a la sede de la Caja Central de la previsional, en Asunción, exigiendo equiparación salarial para miles de sus compañeros que perciben sueldos inferiores al mínimo legal.

Representantes del gremio de trabajadores de enfermería mantuvieron allí una reunión con el presidente del IPS, Isaías Fretes, pero manifestaron que la respuesta que recibieron a su reclamo no fue favorable.

“No tuvimos la respuesta que queríamos escuchar”, dijo a ABC Color Marina Ayala, representante del gremio, quien manifestó que el titular del IPS alegó que la institución no cuenta con los fondos necesarios para equiparar los salarios de 4.300 enfermeros contratados, como reclaman los manifestantes.

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Según relató Ayala, el presidente del IPS manifestó que los fondos para la equiparación no fueron incluidos en el pedido de la previsional al Ministerio de Economía y Finanzas para el Presupuesto de Gastos de la Nación de 2027, por lo que se envió una adenda solicitando 40.000 millones de guaraníes adicionales para ese fin.

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Sin embargo, el gremio no confía en que el MEF lo apruebe, ya que históricamente los pedidos de adenda presupuestaria del IPS han sido rechazados, dijo Ayala.

Posible paro

Si bien afirmó que las negociaciones con las autoridades del IPS y del Ejecutivo continuarán, la representante de los trabajadores de enfermería advirtió que no se puede descartar la posibilidad de un paro o incluso una huelga general de enfermeros de la previsional.

El reclamo de equiparación salarial para los trabajadores de enfermería llega en un momento en que el IPS –bajo la nueva administración de Isaías Fretes- continúa intentando salir de una grave crisis financiera que ha impactado especialmente en sus servicios de salud.