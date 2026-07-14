Enfermeros del IPS ganan menos del salario mínimo y exigen equiparación salarial

Trabajadores del área de Enfermería del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestaron hoy frente a la sede de la Caja Central de la previsional, en Asunción, exigiendo equiparación salarial para miles de sus compañeros que perciben sueldos inferiores al salario mínimo.

Marina Ayala, representante del gremio de Enfermería del IPS, comentó a ABC Color que unos 4.500 trabajadores de la previsional en esa área están en “situación precaria” y ganan menos del salario mínimo.

Agregó que desde el año pasado su gremio ha estado trabajando en lograr que el IPS impulse una equiparación salarial para Enfermería.

“Plan de emergencia salarial”

Los representantes del gremio solicitaron una reunión hoy con el presidente del IPS, Isaías Fretes, a quien solicitarán un “plan de emergencia salarial”, comentó Ayala.

Lea más: Cacerolazo de enfermeros en IPS Ingavi: denuncian que contratados no ganan ni salario mínimo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los compañeros de enfermería ya no pueden sostener esta situación tan precaria”, subrayó.

Estos reclamos llegan en un momento en que el IPS –bajo la nueva administración de Isaías Fretes- continúa intentando salir de una grave crisis financiera que ha impactado especialmente en sus servicios de salud.