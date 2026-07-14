IPS suma 109.099 nuevos asegurados en un año y la cobertura crece 6,7%

El avance se distribuyó entre todos los grupos de edad, aunque con intensidades diferentes, de acuerdo con los datos de la previsional. La población adulta continuó como el segmento de mayor tamaño, con 752.469 asegurados en junio de 2026. Este grupo sumó 42.928 personas respecto a las 709.541 registradas un año antes, con una variación de 6,1%. Además, concentró 39,3% del aumento total y representó el 43,1% de la población asegurada.

El segundo grupo más numeroso fue el de adultos mayores, que pasó de 304.555 a 330.351 asegurados. El incremento de 25.796 personas implicó una expansión de 8,5%. La evolución adquiere importancia para la planificación institucional, debido a que una mayor presencia de personas de edad avanzada eleva la necesidad potencial de servicios médicos, controles, medicamentos y prestaciones asociadas a esta etapa de la vida.

La mayor tasa de crecimiento se observó en primera infancia. La cantidad de asegurados subió de 55.496 a 64.326, con 8.830 incorporaciones y una variación de 15,9%. También se registraron aumentos significativos en adolescencia, de 113.208 a 125.071 personas, equivalente a 10,5%, y en niñez, de 174.453 a 190.131, con una suba de 9,0%. En conjunto, estos tres segmentos alcanzaron 379.528 asegurados, 36.371 más que en junio de 2025.

El comportamiento de los adultos jóvenes fue más moderado. Este grupo pasó de 280.313 a 283.261 asegurados, con una diferencia de 2.948 personas y un crecimiento de 2,7%, el menor entre las categorías analizadas. Aunque mantuvo una participación relevante dentro del total, su ritmo de expansión quedó muy por debajo del promedio general de 6,7%.

La distribución por género también muestra cambios. Los asegurados masculinos aumentaron de 827.223 a 878.277, una variación de 6,2%. En el caso de las mujeres, el total pasó de 810.343 a 867.332, con una expansión de 7,0%. Otros 1.277 asegurados no contaban con información sobre género, frente a 1.221 un año antes.

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La composición interna revela además diferencias vinculadas con la edad. Entre los adultos mayores, las mujeres superaron a los hombres por 40.981 aseguradas con 185.666 frente a 144.685. En la población adulta se observó una relación más equilibrada: 381.215 hombres y 371.254 mujeres. La mayor distancia a favor de los hombres apareció entre los adultos jóvenes, con 157.435 asegurados masculinos y 126.826 femeninos.

Desde una perspectiva económica, el aumento de la población asegurada constituye una señal positiva para el alcance de la protección social. Sin embargo, también amplía la demanda potencial sobre la infraestructura médica, la capacidad administrativa y los recursos financieros del IPS. El fuerte crecimiento entre menores y adultos mayores exige una lectura más amplia que la evolución del empleo, ya que la población cubierta incluye grupos que no necesariamente forman parte directa del mercado laboral.

Los datos deben interpretarse como registros administrativos del IPS y no como una medición automática de nuevos puestos de trabajo formales. El tablero institucional también aclara que se contabilizan los aportes por pluriempleo. Aun con esa precisión, la expansión de 109.099 asegurados en un año marca un aumento significativo de la cobertura y plantea el desafío de acompañar ese crecimiento con servicios, financiamiento y gestión suficientes.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones