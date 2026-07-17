Día del Ingeniero: Expertos hablarán de protección contra incendios desde el diseño de los edificios

El Día del Ingeniero Paraguayo se celebra cada 23 de julio, en homenaje a la fecha de constitución del gremio que aglutina a los profesionales de este sector: el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI).

En ese marco, el CPI organiza para este jueves 23 el Foro Internacional de Ingenieros (FIING), segunda edición, que reunirá a expertos para debatir sobre los desafíos del desarrollo de Paraguay.

Precisamente, uno de ellos es el ingeniero Guillermo Cáceres, experto en materia de protección contra incendios en edificios.

Al respecto, sostuvo que la protección contra incendios debe incorporarse desde las primeras etapas del diseño arquitectónico y no como un requisito añadido cuando la obra ya se encuentra avanzada.

Prevención contra incendios: Hay avances, pero persisten desafíos

Cáceres consideró que Paraguay registró avances en los nuevos desarrollos inmobiliarios e industriales, que cada vez incorporan con mayor frecuencia la prevención desde el inicio de los proyectos. Sin embargo, advirtió que todavía existe un desafío en los edificios construidos hace varias décadas, bajo exigencias y criterios distintos a los actuales.

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Elementos como las vías de evacuación, las escaleras protegidas, la compartimentación, las puertas cortafuego y los mecanismos de control de humo forman parte de la propia arquitectura del edificio. Cuando no son contemplados desde el comienzo, su incorporación posterior puede generar rediseños y dificultades técnicas, económicas e incluso administrativas, explicó.

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Inspección y mantenimiento de los sistemas

El profesional remarcó que la seguridad de una construcción no depende solamente de una planificación adecuada y de la instalación de equipos. También requiere inspecciones, pruebas y mantenimiento durante toda la vida útil del edificio.

El especialista profundizará este aspecto durante su disertación en el FIING, en la que abordará la necesidad de integrar los sistemas de seguridad desde el diseño y garantizar que permanezcan operativos con el paso de los años. Precisamente, esta charla dará inicio al foro, según la adenda prevista por el CPI.

“Todavía debemos seguir fortaleciendo la cultura de la inspección, las pruebas y el mantenimiento periódico”, sostuvo. Enfatizó que un sistema contra incendios puede permanecer años sin ser utilizado y que, precisamente por eso, necesita ser verificado regularmente para asegurar que responderá correctamente cuando se produzca una emergencia.

Afirmó que el desafío es consolidar la cultura de la prevención en todos los edificios. Recordó que la normativa vigente ya contempla procedimientos de inspección, prueba y mantenimiento, pero señaló que su cumplimiento debe sostenerse durante toda la vida útil de la construcción.

Plantea actualizar las ordenanzas municipales

El profesional también planteó la necesidad de actualizar las normativas municipales y avanzar hacia criterios más uniformes entre las distintas ciudades. En Asunción rige la Ordenanza Nº 468/14, pero Cáceres consideró que un edificio con el mismo nivel de riesgo debería contar con exigencias similares, independientemente del municipio donde se encuentre.

“En estos doce años la ingeniería de protección contra incendios ha evolucionado significativamente. Hoy existen tecnologías, materiales y criterios de diseño ampliamente aceptados que la ordenanza (46/14) todavía no contempla plenamente”, manifestó.

Agregó que modernizar las regulaciones no necesariamente implica aumentar los costos. Por el contrario, sostuvo que las normas actualizadas pueden permitir diseños más eficientes, optimizar recursos y brindar mayor seguridad jurídica a proyectistas, desarrolladores y organismos de control.“El objetivo de una actualización no es exigir más, sino diseñar mejor”, expresó.

Segunda edición del FIING

Cáceres estará a cargo de la conferencia “Riesgo vertical: desafíos de la protección contra incendios en edificios en altura”, que abrirá el programa del Segundo Foro Internacional de la Ingeniería (FIING). El encuentro se realizará el jueves 23 de julio, desde las 08:00, en la sede del Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), sobre la avenida España 959 c/ Washington, en Asunción. El acceso será libre y gratuito, con inscripción previa.

La actividad coincidirá con el Día del Ingeniero Paraguayo y el aniversario de fundación del CPI. De acuerdo con el programa, también se abordarán temas relacionados con infraestructura y conectividad, energías renovables, formación y acreditación de carreras de ingeniería, inteligencia artificial, transporte público, la Hidrovía Paraguay–Paraná y el sector eléctrico nacional, entre otros.

El encuentro reunirá a profesionales, autoridades, empresarios, docentes y estudiantes para debatir los principales desafíos técnicos y de desarrollo del país.