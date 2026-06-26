Paraguay se prepara para debatir los desafíos del desarrollo nacional, en Foro de Ingenieros

El próximo 23 de julio de 2026, en coincidencia con el Día del Ingeniero Paraguayo y el aniversario de fundación del Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), la ciudad de Asunción se convertirá en el epicentro del debate técnico y tecnológico del país. El CPI, bajo el lema “Generando diálogo para superar grandes desafíos”, organiza la segunda edición de este foro internacional que busca trazar la hoja de ruta de la ingeniería para los próximos años, luego de que la industria de la construcción haya cerrado un 2025 en alza.

El Foro Internacional de Ingeniería 2026 se llevará a cabo en la sede institucional del CPI, ubicada en Avda. España 959 casi Washington, con acceso libre y gratuito, previo registro a través de las plataformas digitales habilitadas.

Foro de Ingenieros: jornada para estudiantes y para profesionales

Según explicó el Ing. Amílcar Troche, presidente del gremio, la jornada estará dividida en dos grandes bloques: una mañana orientada a estudiantes y jóvenes profesionales, y una tarde enfocada en temas estratégicos para empresarios y representantes de la administración pública.

Troche destacó que este evento es una oportunidad única de coworking y vinculación laboral para los recién graduados, permitiéndoles contactar con quienes hoy lideran las obras que definen el crecimiento del país.

Infraestructura y conectividad: Los motores del país, según CPI

Uno de los pilares del foro será la presentación de obras de gran envergadura que están transformando la logística regional. Entre ellas, destaca la ponencia sobre el Puente de la Ruta Bioceánica, una obra clave para la integración continental. Asimismo, se debatirá sobre la conexión vial Ypacaraí - Luque, un proyecto que ha demostrado tener un efecto multiplicador en la inversión privada de la zona.

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La importancia estratégica de la Hidrovía Paraguay-Paraná, por donde se mueve más del 80% de la economía nacional, será analizada por el Sr. Bernd Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM).

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El futuro industrial y tecnológico que proyecta el MIC

La visión gubernamental para la industrialización estará presente a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que expondrá sobre el “Plan Paraguay 2X”, una iniciativa que busca duplicar el desarrollo industrial del país.

Por su parte, el campo de la tecnología de vanguardia contará con la presentación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), quen abordará el impacto presente y futuro de la Inteligencia Artificial en la Ingeniería.

Energía y medio ambiente

Asimismo, ante la creciente demanda energética, el foro dedicará un espacio vital a las fuentes alternativas y proyectos binacionales.

El Ing. Pedro Domaniczky, de Itaipú Binacional, disertará sobre energías renovables (solar y eólica), mientras que la COMIP (Comisión Mixta del Río Paraná) junto a representantes de Argentina, presentarán los detalles del ambicioso Proyecto Hidroeléctrico Corpus.

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Además, se abordará la problemática del agua en el Chaco con la presentación del Proyecto Canal a Cielo Abierto, a cargo de la Comisión Intercolonial de Agua (Menonitas).

Educación y seguridad: Temas urgentes

El foro no esquivará los debates sobre la calidad educativa. Se prevé que el Dr. José Duarte, presidente de la ANEAES -institución responsable de evaluar y acreditar la calidad de la educación superior del Paraguay-, hablará sobre la situación de las carreras de ingeniería en Paraguay, un tema sensible tras los desafíos de acreditación a nivel Mercosur que han preocupado al gremio recientemente.

También se incluirá una charla técnica sobre protección contra incendios en edificios de altura, un tema crítico ante el actual boom inmobiliario.

Según el cronograma establecido de forma preliminar, la jornada culminará a las 20:00 hs con un Vino de Honor y la entrega de distinciones por el aniversario del CPI, celebrando un año más de un gremio que en 2025 alcanzó un récord histórico de nuevos socios, reflejando el renovado interés de las nuevas generaciones por la ingeniería paraguaya.