Paraguay lidera el déficit habitacional regional: afecta al 65,5% de los hogares

La mayor parte del problema paraguayo corresponde al déficit cualitativo, que afecta al 59,1% de los hogares. Esta categoría comprende a las familias que disponen de una vivienda, pero necesitan ampliarla, reforzarla, adecuarla o mejorar sus condiciones de habitabilidad. A este resultado se suma un déficit cuantitativo del 6,4%, relacionado con los hogares que requieren una vivienda. La composición evidencia que la prioridad para Paraguay no se limita a incrementar la oferta habitacional, sino que también demanda políticas orientadas a mejorar las casas existentes.

La diferencia con los demás países de la región es considerable. Ecuador registra un déficit total del 46,2%, compuesto por un déficit cualitativo del 31,5% y uno cuantitativo del 14,7%. Brasil ocupa la siguiente posición con un déficit total del 43,7%: el 35,4% corresponde a carencias cualitativas y el 8,3% a necesidades cuantitativas.

En niveles inferiores aparecen Panamá con un déficit habitacional total del 28,8%, Colombia (26,8%), México (24,2%), Argentina (20,3%) y Uruguay (19,3%). En consecuencia, el indicador total de Paraguay supera en 19,3 puntos porcentuales al de Ecuador y en 21,8 puntos porcentuales al de Brasil.

La brecha resulta todavía más marcada al observar exclusivamente el componente cualitativo. La tasa paraguaya del 59,1% supera en 23,7 puntos porcentuales a la de Brasil y en 27,6 puntos porcentuales a la de Ecuador. Esto refleja que una elevada proporción de las familias paraguayas cuenta con una vivienda, aunque enfrenta limitaciones que reducen su seguridad, calidad o capacidad de adaptación a las necesidades del hogar.

Hábitat para la Humanidad estima que entre el 70% y el 80% del déficit habitacional de la región es cualitativo. Por su parte, ONU-Hábitat calcula que más de 23 millones de hogares de América Latina y el Caribe todavía necesitan una vivienda, al tiempo que otros 43 millones habitan inmuebles precarios que requieren mejoras.

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Los datos plantean un cambio en el tratamiento del problema habitacional. La construcción de nuevas unidades continúa como una necesidad, pero la ampliación, rehabilitación y adecuación del parque existente adquiere una importancia creciente. Hábitat para la Humanidad sostiene que durante años la medición se concentró en las viviendas faltantes, pese a que el principal reto regional se encuentra actualmente en las casas ya construidas.

Uno de los fenómenos centrales es la producción progresiva de vivienda. Bajo este modelo, las familias construyen, amplían o modifican sus casas por etapas, conforme disponen de recursos o cambian sus necesidades. El proceso suele financiarse con ahorro propio y, en muchos casos, se desarrolla con escaso acceso al crédito y a la asistencia técnica.

Las investigaciones de Hábitat para la Humanidad en Argentina, México y Perú muestran que la producción progresiva no representa una práctica marginal, sino una característica estructural del mercado habitacional latinoamericano. En México, cerca de 2 de cada 3 viviendas se construyeron mediante este proceso y el 86% continúa financiado, principalmente, con ahorro familiar.

La falta de planificación y acompañamiento técnico también eleva los costos. En Perú, una vivienda construida progresivamente sin asistencia especializada puede costar hasta el doble que una obra continua y planificada. Hasta el 83% de esos sobrecostos recae directamente sobre las familias. Los modelos de producción progresiva asistida podrían reducir en 57% los costos del ciclo constructivo, de acuerdo con los cálculos de la organización.

La experiencia ofrece elementos relevantes para Paraguay. Con un déficit cualitativo del 59,1%, el país enfrenta la necesidad de desarrollar instrumentos dirigidos a los hogares que ya cuentan con una propiedad, pero no disponen de recursos suficientes para mejorarla. Los créditos para ampliación, refacción o adecuación, junto con asistencia técnica, podrían atender una parte importante de la brecha habitacional.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones