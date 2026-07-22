MEF pagó G. 2.911 millones en indemnizaciones a víctimas de la dictadura

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectuó este martes el pago de indemnizaciones correspondientes al quinto grupo del Calendario 2026 de Víctimas de la Dictadura, en cumplimiento de la Resolución MEF Nº 194/2026.

La cartera económica procesó la Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) para 59 beneficiarios y transfirió un total de G. 2.911.474.000.

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Beneficiarios aún esperan el pago

El MEF informó que 18 beneficiarios todavía no pueden cobrar sus indemnizaciones porque cuentan con documentos de identidad vencidos o porque aún no completaron la legalización de documentos de identidad extranjeros.

El Ministerio realizará la transferencia una vez que los afectados presenten copias legibles y autenticadas de sus documentos de identidad vigentes o, en el caso de documentos extranjeros, la documentación debidamente apostillada.

Los beneficiarios deberán entregar esos documentos en la oficina de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado (CODE), ubicada en Estrella Nº 345 casi Chile, Edificio Citicentro, quinto piso.

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La nómina completa puede consultarse más abajo:

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Así se cobran las indemnizaciones

Los pagos se canalizan a través de la red bancaria del Banco Nacional de Fomento (BNF). Los beneficiarios que no poseen una tarjeta de débito activa del BNF deben acudir personalmente a la sucursal de Lambaré, ubicada sobre la avenida Cacique Lambaré casi Juana de Lara, con su cédula de identidad vigente.

Quienes sí poseen una tarjeta activa del BNF y una cuenta habilitada por el MEF para recibir otros beneficios recibirán la acreditación de forma automática, sin necesidad de presentarse en la entidad bancaria.

Estas disposiciones de pago se contemplan de acuerdo con el artículo 529 del Anexo A del Decreto Nº 5311/2026, que contiene la Guía de Normas y Procesos del Presupuesto General de la Nación 2026. Los recursos provienen de los créditos aprobados por la Ley Nº 7609/2025.

Con este desembolso, el MEF acumula transferencias por G. 16.648 millones durante el ejercicio fiscal 2026 en concepto de indemnizaciones para víctimas directas de la dictadura, hijos y herederos.

Canales de atención del MEF

El MEF recordó que todos los servicios prestados por la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado (CODE) son gratuitos.

Las consultas pueden realizarse al (021) 328-3219, al (0981) 550-450, habilitado exclusivamente para WhatsApp, de 07:00 a 13:00, o al correo electrónico code_indemnizaciones@mef.gov.py.

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