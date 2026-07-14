Déficit fiscal y PGN 2027: DNIT prevé ajustar estimación de ingresos por efecto del dólar

“Sabíamos que iba a tener un impacto negativo el tipo de cambio”, afirmó el titular de la DNIT, Óscar Orué, y agregó que la cotización del dólar responde tanto a factores internacionales como al mayor ingreso de divisas por inversiones extranjeras y por el buen desempeño de la producción agrícola.

El titular de la DNIT sostuvo que el efecto se concentra en los ingresos aduaneros y que la recaudación de los impuestos internos mantiene una evolución favorable. “El consumo y todo lo relacionado con el impuesto a los dividendos, utilidades y rentas muestran una buena recaudación”, señaló este martes en entrevista con ABC Color.

Los datos de la DNIT reflejan esa diferencia. Entre mayo y junio de este año, la recaudación total cayó 2,4% y 5,9%, respectivamente, frente a los mismos meses de 2025. En ambos casos, el resultado estuvo explicado por el fuerte retroceso de los ingresos aduaneros, que disminuyeron 22,5% en mayo y 18,2% en junio.

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Ajustarán proyección de ingresos para el PGN 2027

En esa línea, Orué explicó que la DNIT participa con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la estimación de los ingresos tributarios que servirán de base al proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN 2027), mientras que las proyecciones macroeconómicas corresponden al MEF y al Banco Central del Paraguay (BCP).

Agregó que las previsiones deberán actualizarse para incorporar el nuevo escenario cambiario.“Eso hay que actualizar ahora con el tipo de cambio, que creemos que va a mantenerse y no va a modificarse tanto. Entonces se tienen que buscar niveles de equilibrio en la base fiscal”, expresó.

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Orué no precisó cuál sería el ajuste que podrían aplicar a las estimaciones de ingresos ni el impacto esperado sobre el proyecto presupuestario.

Recordó que la Constitución establece que el Poder Ejecutivo debe remitir el proyecto del PGN al Congreso Nacional el 1 de septiembre de cada año.

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Sin respuesta del MEF sobre la meta fiscal

Consultado sobre si una prolongación de la caída de la recaudación podría dificultar el cumplimiento de la meta fiscal de este año, Orué evitó responder. “Esa es una pregunta para el ministro de Economía y Finanzas; no es ámbito de competencia de la DNIT”, afirmó.

ABC Color remitió hace dos semanas consultas al departamento de Comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas y al ministro del MEF Óscar Lovera para conocer la evaluación oficial sobre el efecto de la menor recaudación en el resultado fiscal. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

La meta vigente del Gobierno es cerrar 2026 con un déficit fiscal equivalente al 1,5% del producto interno bruto (PIB). Según los últimos datos oficiales, correspondientes a mayo, el déficit acumulado de la Administración Central asciende a G. 3,4 billones, equivalentes al 0,9% del PIB, mientras que el déficit anualizado se ubica en 2,4% del PIB.

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Formalización e inteligencia artificial

Sobre la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de fortalecer los ingresos públicos sin aumentar impuestos, Orué afirmó que la estrategia de la DNIT sigue centrada en reducir la evasión y ampliar la formalización.

Indicó que los controles sobre las reservas facultativas ya muestran resultados. Según dijo, la recaudación del impuesto a los dividendos y utilidades registra un incremento cercano al 30%, variación que atribuyó a un mayor cumplimiento de las empresas.

También destacó el aumento de contribuyentes inscriptos, que relacionó con los programas de formalización impulsados por la institución.

En forma paralela, la DNIT desarrolla un sistema de gestión de riesgos que incorporará herramientas de inteligencia artificial para cruzar información de distintas bases de datos y detectar inconsistencias entre la actividad económica de los contribuyentes y los impuestos declarados.

Informó que ese proyecto será financiado con un préstamo de US$ 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con los que adquirirán una nueva plataforma tecnológica, mediante licitación pública internacional. Según Orué, el sistema fortalecerá los procesos de fiscalización tributaria mediante el análisis automatizado de información.

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