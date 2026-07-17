MEF destaca crecimiento económico de 4,5%, pero ingresos fiscales apenas avanzan

El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macro Fiscal, Marcelo Rodríguez, presentó el martes último el informe de situación financiera (Situfin) correspondiente al mes de junio.

La gerente de Economía del MEF, Nathalia Rodríguez, destacó que el Banco Central del Paraguay (BCP) revisó al alza la proyección de crecimiento económico para 2026, elevándola al 4,5%, lo que posicionaría a Paraguay como la economía de mayor expansión de la región.

Señaló que esta dinámica ya se observó durante el primer trimestre, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento interanual del 5,8%, impulsado principalmente por el buen desempeño de los sectores de transporte, servicios a los hogares, manufacturas y agricultura.

Indicó además que los indicadores de actividad económica confirman que esta tendencia se mantiene durante el segundo trimestre.

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Crecimiento del consumo privado

En ese sentido, el Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) acumuló un crecimiento de 5,6% a mayo, mientras que el IMAEP que incluye agricultura registró una expansión de 6,7%, reflejando el dinamismo del sector primario. Por el lado de la demanda, resaltó el crecimiento del consumo privado y de la formación bruta de capital, evidenciando un mayor nivel de inversión en la economía.

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Inflación dentro del rango meta del BCP

En materia de inflación, Rodríguez, destacó que los precios se mantienen contenidos y dentro del rango meta del Banco Central del Paraguay (BCP), lo que contribuye a preservar la estabilidad macroeconómica.

“Se ha observado una variación a junio de 2,1% en lo que va del año y la variación acumulada de inflación reporta 1,9% esto principalmente explicado por las variaciones de precios a la baja que han tenido los alimentos en productos frutihortículas y los combustibles”, refirió.

Señaló además que, junto con la fortaleza del guaraní con respecto al dólar, que está en torno al 23,1% y en el acumulado registra 9,1%, este escenario ha favorecido el desempeño de la economía, aunque la apreciación cambiaria incidió negativamente en la recaudación de los tributos vinculados al comercio exterior. Esto fue reflejado en el informe de la DNIT que al cierre de junio registró una reducción de US$ 30,8 millones.

Ventas y actividad económica

Rodríguez explicó que el crecimiento económico responde a una expansión generalizada de la actividad, impulsada tanto por la oferta como por la demanda.

En particular, mencionó el fortalecimiento del consumo de los hogares y de la inversión privada, factores que sostienen el dinamismo observado en los primeros meses del año y respaldan la mejora en las perspectivas de crecimiento para 2026.

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Importaciones crecen 10,4%

En cuanto al comercio exterior, señaló que las importaciones registraron un crecimiento de 10,4% en términos de valor durante el primer semestre, aunque en volumen físico el incremento fue de apenas 1,4%.

La gerente explicó que la apreciación del guaraní frente al dólar redujo en 11,4% la base imponible expresada en moneda nacional, afectando la recaudación de los tributos aplicados a las importaciones.

Asimismo, indicó que el mayor dinamismo de las compras externas se observó en el régimen de turismo y otros regímenes especiales, mientras que el régimen general mostró un comportamiento más moderado.

Respecto a las exportaciones, la presentación no incluyó datos específicos sobre su evolución, centrándose principalmente en el impacto que tuvo el tipo de cambio sobre la recaudación vinculada al comercio exterior.

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Ingresos fiscales crecieron solo 5%

Al referirse a las cuentas públicas, el director general de Política Macro Fiscal, Marcelo Rodríguez, informó que los ingresos totales del Estado crecieron apenas 0,5% al cierre del primer semestre de 2026.

El funcionario explicó que este resultado estuvo condicionado principalmente por la disminución de los ingresos no tributarios, especialmente los recursos provenientes de las entidades binacionales, cuya caída restó 2,5 puntos porcentuales al crecimiento de los ingresos.

Recaudación registró caída de 6,2% en junio

En materia tributaria, Rodríguez indicó que la recaudación registró una caída de 6,2% en junio, aunque en el acumulado del semestre mostró un crecimiento de 2,1%, impulsado por los impuestos internos. Entre ellos sobresalieron el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU).

No obstante, explicó que los impuestos vinculados al comercio exterior continuaron mostrando una evolución negativa, con una disminución acumulada de 13,3%, debido principalmente a la caída del IVA a las importaciones (-7,5%) y al efecto de la apreciación del guaraní sobre la base imponible. Agregó que los ingresos no tributarios disminuyeron 5,2%, debido a una reducción del 33% en los recursos provenientes de las entidades binacionales.

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