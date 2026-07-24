Base tributaria se amplía y el IVA registra a 1.079.828 contribuyentes

Al 30 de junio de 2026, el IVA contabilizó 1.079.828 contribuyentes, frente a 411.640 al cierre de 2013. El incremento fue de 668.188 registros, equivalente a una expansión de 162,3% en el periodo. La trayectoria presentó una reducción en 2016, cuando la cantidad bajó de 521.125 a 503.071. Desde 2017, la serie retomó el crecimiento y superó por primera vez el millón de contribuyentes en 2025, con 1.039.013 registros. Durante el primer semestre de 2026, la cifra aumentó en 40.815 respecto al cierre anterior.
El Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), desde 2020, alcanzó 754.879 contribuyentes a junio de 2026. La serie se inició con 530.949 registros en 2020 y aumentó a 950.163 en 2021, el nivel más alto del periodo. Posteriormente descendió a 775.697 en 2022 y a 650.491 en 2023. A partir de 2024 volvió a crecer: pasó a 688.786, luego a 732.183 en 2025 y llegó a 754.879 en el primer semestre de 2026, tal como se mencionaba. Frente a 2020, el incremento acumulado fue de 42,2%.
En el caso de la renta personal, los datos de la DNIT reflejan una nueva separación desde 2020. El IRP Personal pasó de 180.116 contribuyentes en ese año a 306.640 al 30 de junio de 2026, con un crecimiento acumulado de 70,2%. La expansión fue continua y ganó fuerza en los últimos años: sumó 35.831 registros en 2025 y otros 15.850 durante el primer semestre de 2026.
El IRP Capital mostró el aumento relativo más elevado entre las obligaciones vigentes. La cantidad de contribuyentes subió de 12.244 en 2020 a 59.077 en junio de 2026, una expansión de 382,5%. Pese a que su base sigue siendo menor que la del IVA, el IRE y el IRP Personal, el crecimiento evidencia una incorporación sostenida de personas con rentas de capital dentro del registro tributario.
El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) presentó un comportamiento estable y una escala significativamente menor. Los registros oscilaron entre 299 y 327 contribuyentes durante toda la serie, con 318 al cierre de junio de 2026.
En conjunto, las cifras muestran una ampliación registral del sistema tributario, especialmente en el IVA y en los impuestos a la renta. La DNIT aclara que los datos incluyen obligaciones activas, bloqueadas y en suspensión temporal dentro del Registro Único del Contribuyente, aspecto que debe considerarse al evaluar el alcance real de la base tributaria.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones